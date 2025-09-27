معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از تدوین بسته ترخیص بیماران روان مزمن مقیم مراکز و خانه‌های اقامتی تحت نظارت سازمان بهزیستی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، هدف از تدوین این بسته را ارتقای کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن مقیم مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی دانست.

وی با اشاره به اهداف دیگر عنوان کرد: تسریع روند ترخیص و توانمندسازی موفق این افراد، کاهش وابستگی بیماران روانی مزمن به مراقبت‌های حمایتی و اقامتی طولانی مدت، کاهش بار مالی دولت، کنترل نیاز روزافزون جامعه به افزایش تخت‌های مراکز توانبخشی مراقبتی بیماران مزمن روان، بهبود روابط اجتماعی و ارتباطی، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در بیماران مزمن روان از جمله اهداف دیگر تدوین این بسته است.

عباسی در پایان گفت: با توجه به اهمیت توانمندسازی و بازگشت بیماران مزمن روان توانمند شده به جامعه پیش بینی می‌شود با اجرایی شدن آن، برخی از بیماران مقیم مراکز پس از دریافت آموزش‌های مناسب قادر به اشتغال در مشاغل مختلف و کمک به اقتصاد کشور شوند.

منبع: بهزیستی

برچسب ها: بیماران روان ، سازمان بهزیستی
فرزندان مراکز بهزیستی به شرط توانمندسازی شغلی و روانی ترخیص می‌شوند
تحویل ۱۲۵۰ سمعک به افراد کم‌شنوا در سیستان و بلوچستان
۲۲۷ هزار ناشنوا تحت پوشش بهزیستی
فعالیت پنج مرکز خانواده و کودک کم‌شنوا و ناشنوا در سیستان و بلوچستان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
دیوونه ها بدون همراه و مراقب حق حضور تو مردم رو ندارن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
میخوان دیوونه ها رو ول کنن وسط مردم ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
