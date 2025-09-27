لیست ۳۰ نفره برترین گلف‌بازان مرد برای حضور در فصل دوم مسابقات قهرمانی کشور برترین‌ها اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، فصل دوم مسابقات گلف قهرمانی کشور در بخش بازیکنان برتر مرد از تاریخ ۵ مهر ماه با ورود بازیکنان به محل برگزاری رقابت‌ها آغاز می‌شود.

جلسه تمرینی گلفر‌ها در تاریخ ۶ مهرماه برگزار و رقابت‌ها از تاریخ ۷ تا ۱۰ مهرماه با حضور ۳۰ نفر از برترین گلف‌بازان مرد کشور برگزار خواهد شد.
لیست ۳۰ نفره برترین گلف‌بازان حاضر در فصل دوم رقابت‌ها به این شرح است:

استان آذربایجان‌شرق:
۱. حامد دعوتی ۲. علی برخمیده ۳. محمد برخمیده
استان اصفهان:
۱. علی‌محمد قنبری ۲. مهرداد صالحی ۳. فرشاد حسنی 
استان تهران:
۱. سیدمحمود جوزی ۲. احسان کریمیان ۳. مهدی شانجانی ۴. داروین داودیان

استان خوزستان:
۱. سجاد کرم‌پور ۲. شاهرخ قنبری ۳. میلاد حاجی‌پور ۴. اشکان شبکوهی ۵. علیرضا طهماسبی ۶. سبحان سلیمانی ۷. ابراهیم بهادری ۸. غلامحسین قنبری ۹. سوشیانت صادقی ۱۰. مرید قنبری ۱۱. امیر غلام‌نژاد
استان قم:
۱. حمید منصوری
استان گلستان:
۱. صالح قلیش‌لی ۲. میثم ابرزنی
استان لرستان:
۱. ابراهیم نوری ۲. حمید لک ۳. اسمعیل فریدونی ۴. حسین شاهی‌وند
منطقه آزاد اروند:
۱.     سعید براتی ۲. حمیدرضا شینی ۳. قیس صفری‌زاده

برچسب ها: گلف بازان ، فدراسیون گلف ، مسابقات گلف
