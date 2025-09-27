به مناسبت هفته دفاع مقدس، چهارمین مسابقه تیراندازی جنوب کشور در میناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: ۵٠ شرکت کننده از استان‌های کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان در دو کلاس صد متر شکاف درجه و سیصدمتر با دوربین کلاس اف، در این مسابقه یک روزه حضور داشتند.

سرهنگ پاسدار علی اسلامی افزود: در کلاس ١٠٠ متر شکاف درجه در بخش خانم ها، فاطمه صفری از حاجی آباد، سارا می‌دادی از بشاگرد و سمیه قریشی از میناب به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی گفت: در بخش آقایان رسول رحیمی، اصغر شکرباره و محمد حسن پور هر سه از بندرعباس اول تا سوم شدند.

اسلامی گفت: در تیراندازی ٣٠٠ متر با دوربین کلاس اف هم یوسف ملایی از سیریک، کامیار احمدلو از داراب و مهدی شیخ زاده از بندرعباس به ترتیب اول تا سوم شدند.

پارسال سومین دوره مسابقات تیراندازی جنوب کشور در حاجی آباد برگزار شده بود.

منبع:صداوسیما