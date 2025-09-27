به مناسبت هفته دفاع مقدس، چهارمین مسابقه تیراندازی جنوب کشور در میناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: ۵٠ شرکت کننده از استان‌های کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان در دو کلاس صد متر شکاف درجه و سیصدمتر با دوربین کلاس اف، در این مسابقه یک روزه حضور داشتند.

سرهنگ پاسدار علی اسلامی افزود: در کلاس ١٠٠ متر شکاف درجه در بخش خانم ها، فاطمه صفری از حاجی آباد، سارا می‌دادی از بشاگرد و سمیه قریشی از میناب به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی گفت: در بخش آقایان رسول رحیمی، اصغر شکرباره و محمد حسن پور هر سه از بندرعباس اول تا سوم شدند.

اسلامی گفت: در تیراندازی ٣٠٠ متر با دوربین کلاس اف هم یوسف ملایی از سیریک، کامیار احمدلو از داراب و مهدی شیخ زاده از بندرعباس به ترتیب اول تا سوم شدند.

پارسال سومین دوره مسابقات تیراندازی جنوب کشور در حاجی آباد برگزار شده بود.

منبع:صداوسیما 

 

 
 

 

 

برچسب ها: مسابقه تیراندازی ، میناب
خبرهای مرتبط
بندرعباس؛
برگزاری مسابقه تیراندازی با کمان در بندرعباس
برگزاری مسابقات تیراندازی عشایر در جاسک
برگزاری رویداد ورزشی قهرمان شهر در محله‌های شهر بندرعباس
۷ بانوی هرمزگانی با سلاح هدف در رقابت‌های کشوری آزاد تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستور ویژه دادستان قشم برای پیشگیری حوادث رانندگی
توزیع ۱۵۰ بسته نوشت افزار در شمیل شهرستان بندرعباس
برگزاری مسابقه تیراندازی جنوب کشور در میناب
آخرین اخبار
برگزاری مسابقه تیراندازی جنوب کشور در میناب
توزیع ۱۵۰ بسته نوشت افزار در شمیل شهرستان بندرعباس
دستور ویژه دادستان قشم برای پیشگیری حوادث رانندگی
ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری در جنگل‌های حرا و روستای سهیلی قشم
درباره زن هرمزگانی‌؛ قصه‌گویی که فرهنگ جنوب را مکتوب کرد
صدور کیفرخواست قاچاقچیان ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل/ محکومیت به جزای نقدی ۶۰ هزار میلیارد