استاندار گیلان با تاکید بر اینکه مطالعه تاریخ مورد توجه قرار گیرد، گفت : هنر بهترین ابزار برای انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و تاریخ اقتدار ایران است.

هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در چهل و سومین جلسه شورای ترویج توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان گفت: توسعه و آرامش امروز کشور را مدیون جانفشانی های جوانان و شهدای این مرز بوم هستیم.

استاندار گیلان ضمن تشکر از عوامل برگزاری دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان گفت: این کنگره نسبت به ۱۰ سال گذشته ویژگی های ممتازی داشت.‌

حق شناس با اشاره به اینکه مطالعه ایثار و شهادت و تاریخ مورد توجه قرار گیرد، افزود : به پژوهش و انتشار کتاب در حوزه دوران هشت سال دفاع مقدس پیگیری و نگاه ویژه شود، توجه به تاریخ، اطلاعات در حوزه های مختلف را افزایش خواهد داد.‌

وی به استکبار جهانی اشاره و خاطر نشان کرد : امریکایی ها تحمل یک کشور مستقل در منطقه را ندارند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه با زبان هنر، فیلم و .. تاریخ و فرهنگ ایثار وشهادت و همچین جنایات استکبار جهانی به نسل جوان منتقل شود، تصریح کرد : از ابزار هنر و تئاتر و از ظرفیت هنرمندان برای انتقال فرهنگ و ایثار و شهادت بهره گرفته شود.

حق شناس با اشاره به اینکه در این راستا از همه گروه ها در حوزه هنر استفاده شود، گفت: ما نیاز داریم نسل جدید از پنجاه سال اخیر مطلع شوند، با بهره گیری از ظرفیت هنر، جنایات امریکاهای در کشور و اسرائیل در منطقه بیان و منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس فقط یک مقطع تاریخی نیست ، افزود: با جان و دل جوانان این مرز و بوم در دوران هشت سال دفاع مقدس از خاک وطن دفاع کردند امروز وظیفه خطیر حفاظت و حراست از این آرمان ها برعهده ماست.‌

سرهنگ حبیبی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس گیلان در این جلسه گفت: در هفته دفاع مقدس برنامه های متنوعی با همکاری دستگاههای ذی ربط در استان اجرا شده است.‌

وی با بیان اینکه تا کنون ۴۰۰ عنوان کتاب از دوران دفاع مقدس در استان رونمایی شده است، تصریح کرد : طبق دستور عمل اعلام شده ۵ درصد از باغ موزه دفاع مقدس گیلان به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اختصاص می یابد.‌

در پایان این نشست از سومین جلد کتاب علمداران عشق رونمایی شد.‌