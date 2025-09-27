رئیس جمهور آمریکا گفت که دولت او درگیر «مذاکرات الهام‌بخش و سازنده‌ای با جامعه خاورمیانه در مورد غزه» بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که «ما در حال انجام مذاکرات بسیار الهام‌بخش و سازنده‌ای با جامعه خاورمیانه در مورد غزه هستیم.»

ترامپ در پلتفرم اجتماعی تروث نوشت: «مذاکرات فشرده به مدت چهار روز در جریان بوده و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت تا به یک توافق موفقیت‌آمیز دست یابیم.»

وی گفت که همه کشور‌های منطقه در این مذاکرات شرکت می‌کنند، گروه مقاومت فلسطین، حماس، از این مذاکرات آگاه است و اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در هر سطحی مطلع شده است.

ترامپ با بیان اینکه «پس از مدتها، اشتیاق و حسن نیت بیشتری برای رسیدن به توافق وجود دارد که من هرگز ندیده‌ام» افزود که همه مشتاقند این دوران «مرگ و تاریکی» را پشت سر بگذارند.

رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شد: «ما باید گروگان‌ها را پس بگیریم و به صلحی دائمی و پایدار دست یابیم!»

Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۴:۱۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
ترامپ پير شده است و اثار شيطاني در وجودش هويداست قيافه مي گويد پير شدم. ارزو وخيال مي گويد تازه به دوران رسيده ام
۱
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
جزبه منافع وامنیت خودشان فکرنمیکنند وجزجنایت ودروغ ازین جرثومه ی فسادنبایدانتظارداشت واحمق کسی است که به این تروریست سادیست خودشیفته اعتمادکند واوکه جزگاوشیرده نگاهی به اعراب نوکرش نمیکندبه انسانهای زنده وباشرف چه نگاهی خواهد داشت؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
دروغ اول ماه اپریل است که
غربی عادت دارند .بزرگترین دورغ را در این روز بگن
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
وقتی ترامپ عجوز و پدر بزرگ راجع به غزه
حرف میزند
اصلا احساس مثبتی نمیشه کرد
چونکه ترامپ فرصت طلب .به دنبال زورگیری و باجگیری و بدین نحو بزرگ شده ..
به دنبال تصاحب مجانی سرزمین غزه است بنفع خودش
۲
۱
پاسخ دادن
منفور در زمین و آسمان
