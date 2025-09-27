باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که «ما در حال انجام مذاکرات بسیار الهام‌بخش و سازنده‌ای با جامعه خاورمیانه در مورد غزه هستیم.»

ترامپ در پلتفرم اجتماعی تروث نوشت: «مذاکرات فشرده به مدت چهار روز در جریان بوده و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت تا به یک توافق موفقیت‌آمیز دست یابیم.»

وی گفت که همه کشور‌های منطقه در این مذاکرات شرکت می‌کنند، گروه مقاومت فلسطین، حماس، از این مذاکرات آگاه است و اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در هر سطحی مطلع شده است.

ترامپ با بیان اینکه «پس از مدتها، اشتیاق و حسن نیت بیشتری برای رسیدن به توافق وجود دارد که من هرگز ندیده‌ام» افزود که همه مشتاقند این دوران «مرگ و تاریکی» را پشت سر بگذارند.

رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شد: «ما باید گروگان‌ها را پس بگیریم و به صلحی دائمی و پایدار دست یابیم!»

