شمس پور مدیر کل آموزشهای همگانی جمعیت هلال احمر درباره اداره کل آموزشهای همگانی جمعیت هلال احمر گفت: این اداره کل یکی از بخشهای کلیدی معاونت آموزش پژوهش جمعیت است که وظیفه اصلیاش آموزش همگانی در زمینه مخاطرات طبیعی، حوادث و کمکهای اولیه است. تمرکز اصلی این اداره کل بر ارتقای آمادگی عمومی مردم در مقابل بحرانهاست.
سه سطح اصلی آموزشها
شمس پور به سه دسته آموزشهای رسمی، نیمهرسمی و آموزشهای محیطی اشاره کرد و گفت: آموزش رسمی به آن دسته آموزشهایی گفته میشود که در کتابهای درسی مدارس و واحدهای دانشگاهی ارائه میشوند و نقش مهمی در آموزش عمومی مردم ایفا میکنند. نیمهرسمی و آموزشهای محیطی نیز شامل دورهها و برنامههایی است که در مراکز مختلف، مساجد، پادگانها و خانههای هلال به صورت گسترده برگزار میشود.
حضور آموزشهای هلال احمر در نظام آموزشی کشور
شمس پور مدیر کل آموزشهای همگانی جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون مدیریت بحران، آموزشهای مرتبط با آمادگی در مخاطرات وارد کتابهای درسی شده است، گفت: امروز حدود ۱۷ کتاب درسی، دو واحد درسی در دانشگاه علوم پزشکی و حتی یک واحد در برخی دانشگاههای وزارت علوم این مباحث را پوشش میدهد.
وی تاکید کرد: موضوعاتی مثل زلزله، سیل، کمکهای اولیه و آشنایی با وظایف هلال احمر به شکل دقیق و کاربردی در این کتابها گنجانده شده است.
نمونههایی از مباحث آموزشی در کتابها
مدیر کل آموزشهای همگانی جمعیت هلال احمر توضیح داد: در کتاب آمادگی دفاعی، فصلی خاص به زلزله اختصاص داده شده و در پایه دهم آموزش کمکهای اولیه به صورت مفصل تدریس میشود. علاوه بر آن، در کتاب سلامت زیستی و علوم اجتماعی نیز موضوعات مرتبط با مخاطرات و هلال احمر به صورت تخصصی بررسی شده است. همچنین در برخی کتابها مباحثی درباره تغییرات اقلیمی و زلزله به صورت پراکنده دیده میشود.
آموزشهای حضوری در سراسر کشور
شمس پور با اشاره به اینکه آموزشهای حضوری یکی از ستونهای اصلی کار است، گفت: مربیان ما در خانههای هلال، کانالهای دانشآموزی، پادگانها، مساجد و دیگر مراکز تجمع فعالیت میکنند. این آموزشها میتواند ۱۲ ساعت یا حتی ۲۲ ساعت طول بکشد.
وی افزود: نزدیک به ۱۰ هزار مربی رسمی در سراسر کشور آموزش میدهیم و در مواقعی که ادارات و نهادها درخواست کنند، این مربیان به صورت ویژه حضور پیدا میکنند.سامانه آموزش مجازی؛ دسترسی آسان و گسترده
وی سپس درباره سامانه آموزش مجازی جمعیت هلال احمر به آدرس Lms.rcs.irو Learn.rcs.ir توضیح داد و گفت: این سامانه آموزشهای کوتاه و کاربردی در حوزه سلامت، کمکهای اولیه و مسائل بشردوستانه ارائه میدهد که معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول میکشد. کسانی که نمیتوانند به صورت حضوری در کلاسها شرکت کنند، میتوانند به این سامانه مراجعه کرده و پس از پایان دورهها، گواهینامه دریافت کنند.
تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی
شمس پور اشاره کرد: جمعیت هلال احمر با استفاده از اینفوگرافیکها، موشن گرافیکها و کلیپهای آموزشی کوتاه، محتوای آموزشی خود را در فضای مجازی به صورت فشرده و جذاب منتشر میکند.
وی گفت: تمام این آموزشها در سایت آپارات و کانالهای رسمی جمعیت قابل مشاهده است و تیمهای تخصصی به نام تیمهای باور مسئول تولید و انتشار این محتواها هستند.
تاثیر گسترده آموزشها بر جامعه
شمس پور به تعداد مخاطبان آموزشهای جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: سالانه حدود دو میلیون نفر از آموزشهای حضوری، پنج میلیون نفر از آموزشهای مجازی و مجموعاً بیش از ۱۵ میلیون نفر از طریق آگاهیبخشیهای مجازی از این آموزشها بهرهمند میشوند. این آمار نشاندهنده اهمیت و گستردگی فعالیتهای آموزشی است.
تقویم آموزشی و برنامههای منظم سالانه
در پایان، شمس پور درباره تقویم آموزشی سالانه توضیح داد که شامل مناسبتها، مخاطرات و روشهای آموزشی مختلف است و به صورت منظم بهروزرسانی میشود. او گفت: این تقویم به ما کمک میکند تا در طول سال کمپینها، ایستگاههای آموزشی و برنامههای مختلف را به صورت منظم برگزار کنیم و پوشش کامل و مؤثری برای آموزشهای همگانی داشته باشیم.