باشگاه خبرنگاران جوان - مامورین اجرایی حین گشت و کنترل در منطقه سیاه گاوسرا از پناهگاه حیات‌وحش دودانگه و چهاردانگه، متوجه صدای شلیک گلوله شدند.

محیط‌بانان بلافاصله در محل حاضر شده و با بررسی میدانی موفق به کشف لاشه یک رأس مرال بالغ شدند. شکارچیان متخلف با مشاهده محیط‌بانان از محل متواری شدند و عملیات تعقیب و گریز آنان همچنان ادامه دارد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر اینکه این شکار غیرمجاز در فصل حساس گاوبانکی (دوره جفت‌گیری مرال) رخ داده است، اعلام کرد: شکار مرال در این فصل لطمه جدی به پویایی جمعیت این گونه شاخص جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند. یگان حفاظت محیط زیست استان با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، تا شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان این پرونده، پیگیری را به‌صورت مستمر ادامه خواهد داد.

منبع:اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران