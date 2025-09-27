مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل، گفت: در نیمه اول امسال بیش از هشت میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد استان اردبیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری گفت: عمده مقصد مسافران و گردشگران ورودی به استان سرعین، اردبیل و مشگینشهر بوده که عمدتا از آبدرمانیها، سازههای هیجانی، ابنیههای تاریخی و زیباییهای طبیعی استان بهره بردند.
او افزود: نیمه دوم امسال نیز اردبیل قطعا مقصد گردشگران خواهد بود و بهرغم شرایط خاص آب و هوایی در این استان، در تدارک برگزاری جشنواره زمستانی و اسکی در استان هستیم تا شهرهای استان را به عنوان مقصد سفر معرفی کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: در هفته گردشگری که از پنجم تا یازدهم مهرماه برگزار میشود، بیش از ۲۰ عنوان برنامه تدارک دیده شده که از جمله این برنامهها میتوان تجلیل از خادمان و فعالان صنعتگران گردشگری، افتتاح و رونمایی و برگزاری چندین نشست تخصصی را در این حوزه نام برد.
جباری تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰ پروژه گردشگری در استان اردبیل با پیشرفت متفاوت در حال احداث است که ۱۰ پروژه به عنوان پیشران حوزه گردشگری معلوم و مشخص شده است.
او افزود: این پروژهها تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی با همت بخش خصوصی در حال اجرا هستند که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا شاهد تکمیل و راهاندازی این پروژههای گردشگری باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در ادامه گفت: از محل صندوق توسعه ملی پیگیریهای لازم برای تزریق اعتبارات با هدف تکمیل این ۹۰ پروژه در حال انجام است و تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها و پروژههای گردشگری است.
منبع: تسنیم