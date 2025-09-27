مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل، گفت: در نیمه اول امسال بیش از هشت میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد استان اردبیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری گفت: عمده مقصد مسافران و گردشگران ورودی به استان سرعین، اردبیل و مشگین‌شهر بوده که عمدتا از آبدرمانی‌ها، سازه‌های هیجانی، ابنیه‌های تاریخی و زیبایی‌های طبیعی استان بهره بردند.

او افزود: نیمه دوم امسال نیز اردبیل قطعا مقصد گردشگران خواهد بود و به‌رغم شرایط خاص آب و هوایی در این استان، در تدارک برگزاری جشنواره زمستانی و اسکی در استان هستیم تا شهر‌های استان را به عنوان مقصد سفر معرفی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: در هفته گردشگری که از پنجم تا یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، بیش از ۲۰ عنوان برنامه تدارک دیده شده که از جمله این برنامه‌ها می‌توان تجلیل از خادمان و فعالان صنعتگران گردشگری، افتتاح و رونمایی و برگزاری چندین نشست تخصصی را در این حوزه نام برد.

جباری تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰ پروژه گردشگری در استان اردبیل با پیشرفت متفاوت در حال احداث است که ۱۰ پروژه به عنوان پیشران حوزه گردشگری معلوم و مشخص شده است.

او افزود: این پروژه‌ها تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی با همت بخش خصوصی در حال اجرا هستند که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا شاهد تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌های گردشگری باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در ادامه گفت: از محل صندوق توسعه ملی پیگیری‌های لازم برای تزریق اعتبارات با هدف تکمیل این ۹۰ پروژه در حال انجام است و تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: مسافران و گردشگران ، ابنیه های تاریخی ، جشنواره زمستانی ، پروژه گردشگری
خبرهای مرتبط
بیش از پنج میلیون گردشگر به سرعین سفر کردند
سرعین میزبان هزاران گردشگر تابستانی
ورود سالانه میلیون‌ها گردشگر از سراسر کشور به شرستان سرعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود ۸ میلیون گردشگر به استان اردبیل
تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در اردبیل
رییس و اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند
هشدار جهاد کشاورزی استان اردبیل نسبت به کشت زودهنگام گندم در مناطق گرمسیری
آخرین اخبار
رییس و اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند
هشدار جهاد کشاورزی استان اردبیل نسبت به کشت زودهنگام گندم در مناطق گرمسیری
تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در اردبیل
ورود ۸ میلیون گردشگر به استان اردبیل