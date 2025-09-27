باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس و با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس و جمعی از مدیران ارشد این استان، پروژه اضطراری تقویت خط انتقال آب به شهر فسا افتتاح شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه فارس در این مراسم با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد خاطره شهدا و ایثارگران آن دوران پرافتخار، به بیان شمایی کلی از وضعیت منابع و طرح‌های مختلف تامین آب اعم از اجرایی شده، ودر دست اجرا و در حال مطالعه توسط این شرکت پرداخت.

سیاوش بدری ضمن توصیف وضعیت منابع آب فارس و با یادآوری اینکه سال گذشته مردم در شهرستان فسا در زمینه تامین آب شرب پایدار با مشکلاتی مواجه بودند، اجرای پروژه‌هایی برای مواجهه با تنش آبی و رفع مشکلات مرتبط با آن در این شهرستان را یادآور شد.

بدری ضمن اشاره به افتتاح بخشی از طرح‌های تامین آب شهرستان‌های فسا و جهرم در اسفند ماه سال گذشته با حضور وزیر نیرو گفت:و در ادامه اقدامات زیربنایی انجام شده، با هدف افزایش ظرفیت خط انتقال آب به شهر فسا یک پروژه اضطراری خط انتقال آب اجرایی شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس گفت: این پروژه بسیار مهم که کاهش قابل توجه مشکل پایداری تامین آب شهروندان فسا را در پی داشت، طی چند ماه و با سخت‌کوشی و تلاش کارشناسان آب منطقه‌ای و پیمانکار و مجری طرح انجام پذیرفته است.

بدری خاطرنشان کرد که ارزش روز این پروژه بسیار مهم که منجر به پایداری کامل تامین آب شرب شهر فسا شده است بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

نماینده مردم شهرستان فسادر مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با قدردانی از اقدامات انجام شده در راستای تامین آب شرب شهر فسا ابراز امیدواری کرد با تداوم پروژه‌ها و نهایی شدن آنها شاهد رفع مشکل تنش آبی در نقاط مختلف کشور باشیم.

محمدی همچنین ابراز امیدواری کرد مجلس بتواند با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی بررسی لایحه بودجه را تا پایان وقت قانونی انجام داده و به تصویب برساند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با یادآوری اینکه وزارت نیرو از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت محسوب می‌شود از نگاه ویژه مجلس به این وزارتخانه با هدف کمک به انجام وظایف راهبردی آن دستگاه خبر داد.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد مجلس تلاش خواهد کرد با هدف کمک به وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تدابیر ویژه‌ای برای تامین اعتبارات لازم اتخاذ کند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این مراسم تعامل و همکاری و انسجام مدیران وزارت نیرو در استان فارس را مثال زدنی توصیف کرد.

هاشم امینی با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی در سطح کشور توسط وزارت نیرو برای رفع تنش آبی اجرایی شده و در دست اجرا است، گفت: در شهرستان فسا سال گذشته شرایط بسیار سختی به لحاظ تامین آب شرب مورد نیاز شاهد بودیم که با همت شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفا فارس، مدیریت شده است.

امینی با قدردانی از آب منطقه‌ای فارس و شرکت‌های آبفا شیراز و فارس به جهت مدیریت تنش آبی در تابستان گذشته، گفت: آنچه می‌تواند کمک کننده باشد و امنیت خاطر ایجاد کند، انتقال آب از سد سلمان فارسی است.

این مقام مسئول عزم وزارت نیرو برای اجرای خط انتقال آب از سد سلمان فارسی به فسا را جزم دانست و ابراز امیدواری کرد در کوتاهترین زمان مطالعات پدافند غیرعامل و زیست محیطی اجرایی شده و با تکمیل کاربرگ ماده ۲۳، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شود.

شایان ذکر اینکه پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب شرب به فسا با هدف بهبود تأمین پایدار آب این شهر، به بهره‌برداری رسید.

با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت انتقال آب شرب به شهر فسا افزایش یافته و زمینه برای تأمین مطمئن‌تر و پایدارتر آب آشامیدنی شهروندان فراهم شد.

همچنین یادآور می‌شود ابتدای این مراسم، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس با گلباران قبور شهدا در محل امامزاده حسن (ع) خرمنکوب یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام گرامی داشته شد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس