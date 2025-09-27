تیم بابلسر عنوان قهرمانی مسابقات چوب کشی قهرمانی استان مازندران را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات چوب کشی قهرمانی استان مازندران با شرکت ۳۵ ورزشکار از ۹ شهر استان در ۵ وزن به مدت یک روز در سالن ورزشی مخابرات بابل برگزار شد و با قهرمانی تیم بابلسر به پایان رسید.

پس از تیم بابلسر که با سرپرستی علی اصغرزاده و کسب ۲ مدال طلا و ۳ برنز بر سکوی نخست ایستاد؛ بهشهر نایب قهرمان شد و بابل میزبان رقابت‌ها در جایگاه سوم قرار گرفت.

حسن آقا براری نفر اول در وزن ۶۵- کیلوگرم، حسن زین العابدینی در وزن ۸۰- کیلوگرم و محمدامین مهدی زاده در وزن ۹۰- کیلوگرم برای تیم بابلسر مدال طلا گرفتند.

پوریا متولی در وزن ۷۰- کیلوگرم و امیر حسین رحیمی در وزن ۱۰۵- کیلوگرم هم از تیم بابلسر،   مدال برنز را به گردن آویختند.

برچسب ها: ورزش های بومی محلی ، ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
توسعه ورزش‌های بومی محلی در گرو تربیت نیروی انسانی کارآمد
برگزاری اولین دوره داوری ورزش‌های بومی و محلی در محمودآباد
مازندران پیشرو در ورزش همگانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکار مرال در پناهگاه حیات‌ وحش دودانگه و چهاردانگه؛ عملیات تعقیب شکارچیان ادامه دارد
بابلسر قهرمان چوب کشی مازندران شد
آخرین اخبار
بابلسر قهرمان چوب کشی مازندران شد
شکار مرال در پناهگاه حیات‌ وحش دودانگه و چهاردانگه؛ عملیات تعقیب شکارچیان ادامه دارد
انقلابی در کشت برنج؛ کشت مستقیم برنج برای نخستین بار در گلوگاه 
تلف شدن ۲ قلاده خرس تیرخورده در منطقه نشل آمل
جاده کندوان یک‌طرفه شد
امواج خزر ارتفاع می‌گیرند؛ هشدار صادر شد
هفته‌ای بارانی در انتظار مازندران
امروز آغاز رقابت ۷ تیم مازندرانی در لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
حمایت از دامداران در چالوس؛ بیش از ۵۶۹ تن نهاده دامی توزیع شد
تداوم محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های شمال