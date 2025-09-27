تیم بابلسر عنوان قهرمانی مسابقات چوب کشی قهرمانی استان مازندران را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات چوب کشی قهرمانی استان مازندران با شرکت ۳۵ ورزشکار از ۹ شهر استان در ۵ وزن به مدت یک روز در سالن ورزشی مخابرات بابل برگزار شد و با قهرمانی تیم بابلسر به پایان رسید.

پس از تیم بابلسر که با سرپرستی علی اصغرزاده و کسب ۲ مدال طلا و ۳ برنز بر سکوی نخست ایستاد؛ بهشهر نایب قهرمان شد و بابل میزبان رقابت‌ها در جایگاه سوم قرار گرفت.

حسن آقا براری نفر اول در وزن ۶۵- کیلوگرم، حسن زین العابدینی در وزن ۸۰- کیلوگرم و محمدامین مهدی زاده در وزن ۹۰- کیلوگرم برای تیم بابلسر مدال طلا گرفتند.

پوریا متولی در وزن ۷۰- کیلوگرم و امیر حسین رحیمی در وزن ۱۰۵- کیلوگرم هم از تیم بابلسر، مدال برنز را به گردن آویختند.