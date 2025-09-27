باشگاه خبرنگاران جوان - شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان درباره دیدار نخست استقلال برابر ملارد در هفته لیگ برتر فوتسال زنان، اظهار داشت: بازی خوبی بود و نیمه اول آن خیلی خوب شروع شد و بازیکنان انرژی بالا و انگیزه خوبی داشتند. حضور استقلال به خاطر نامش به لیگ اعتبار می‌بخشد. پرسپولیس، سپاهان و تراکتور تیم‌های بزرگی هستند که باید فدراسیون فوتبال سیاست‌های تشویقی بگذارد و این باشگاه‌ها را با برنامه پای کار بیاورد تا وسط کار انصراف ندهند.

وی افزود: الان ۱۲ تیم در قرعه‌کشی آمدند، اما نتوانستیم همه بازی‌ها را در هفته اول برگزار کنیم و نباید شرایط اینگونه باشد. برخی تیم‌ها سر ناسازگاری دارند و می‌گویند ما در فوتسال زنان تیم نمی‌دهیم. این بی نظمی‌ها باید از بین برود و تیم‌ها منظم‌تر در لیگ حضور یابند. فدراسیون با برنامه با باشگاه‌ها وارد مذاکره شود تا آخرین لحظه همه چیز بلاتکلیف نباشد.

در لیگ فوتسال زنان بازیکن‌سازی نمی‌شود

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان عنوان کرد: دو تیم مس رفسنجان و پالایش آبادان قرار شد به لیگ بیایند، اما چقدر حیف شد که همه چیز انقدر دیر اتفاق می‌افتد. قبلا گفته بودم که باید باشگاه‌ها چرخه تولید بازیکن را داشته باشند و در اختیار تیم ملی قرار دهند. متاسفانه سال‌ها در لیگ این اتفاق نیفتاده و خیلی کم بوده و لیگ ما مولد نبوده است.

وی ادامه داد: الان می‌فهمم چرا لیگ ما مولد نیست، زیرا لیگی که تیم‌های آن در لحظه‌های آخر انصراف دهند و هنوز مشخص نیست که کدام تیم در لیگ می‌ماند یا خیر، مولد نخواهد بود. هنوز نمی‌دانیم نام ۱۲ تیم دقیقا چیست و آیا قطعی در لیگ می‌مانند یا خیر. لیگ ما شروع شده، اما تمرینات برخی از تیم‌ها شروع نشده است و چطور از این لیگ توقع بازیکن سازی دارید.

چرخ لیگ برعکس می‌چرخد

مظفر خاطرنشان کرد: وقت زیادی تا جام جهانی فیلیپین نداریم، اما ابتدا عملکرد بازیکنان خود را در لیگ برتر زیر نظر داریم.

وی اضافه کرد: می‌بینم که بازیکنان ما در لیگ متفاوت بازی می‌کنند، اما باز هم این تیم ملی نیست که باید بازیکن را آماده کند و در اختیار لیگ قرار دهد بلکه این لیگ است که باید بازیکنان را آماده کند و در اختیار تیم ملی قرار دهد، اما این چرخه درست نیست و برعکس می‌چرخد و باید یک روزی آن را درست کنیم.

۲ بازی تدارکاتی با روسیه داریم

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان یادآور شد: متاسفانه از وقتی که از کویت برگشتم و نایب رئیس بانوان از آنجا رفت، این پروژه مقداری دچار اختلال شده است و الان تیم مطرحی در کویت که بتواند به ما کمک کند، وجود ندارد. چرا باید به کویت فکر کنیم بلکه باید با تیم‌های مطرح و قدرتمند بازی کنیم؛ ۲۴ و ۲۶ مهر دو بازی با روسیه در این کشور داریم. بازی خوبی است، زیرا در گروه خود با تیم‌های آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و اروپایی رو‌به‌رو می‌شویم.

مذاکراتی با یک تیم اروپایی و آمریکای جنوبی برای دیدار تدارکاتی

وی افزود: از ابتدا می‌دانستیم حتما یک تیم از آمریکای جنوبی و اروپا در گروه ماست و به همین دلیل خیلی اصرار داشتم تا با تیم‌های اروپایی بازی کنیم. الان بازی با روسیه قطعی شده، اما همه تیم‌ها ۱۰ یا ۱۲ روز زودتر از بازی اول به فیلیپین می‌روند و دو بازی دوستانه انجام می‌دهند. ما هم آنجا مذاکراتی با یک تیم اروپایی و آمریکای جنوبی داشتیم تا بتوانیم سبک بازی ایتالیا و برزیل را حتی پاناما را آنجا مقداری تمرین کنیم. امیدوارم فدراسیون این شرایط را برای ما مهیا کند تا بلافاصله پس از بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض به فیلیپین برویم و ۱۰ روز قبل از مسابقات در این کشور حضور یابیم تا این دو بازی را حتما داشته باشیم.

مظفر گفت: خودم با توجه به شناختی که از روحیه و انگیزه بچه‌ها دارم، مطمئن هستم که این گروه انگیزه مضاعف به آنها داده است. ما ایرانیم و در سطح فوتسال دنیا کم تیمی نیستیم و نبودیم و هنوز هم با وجود افتی که در رنکینگ داشتیم، اما جزو ۱۰ تیم اول جهان هستیم. ما نباید خودمان را دست کم بگیریم و می‌توانستیم بهتر از اینها در سال‌های گذشته عمل کنیم تا در سید سوم قرار نگیریم.

ما جزو قدرت‌های جهانیم

وی خاطرنشان کرد: در جام ملت‌های آسیا باید به این فکر می‌کردیم که بعد از این مسابقات رنکینگ فیفا بیرون می‌آید و در سیدبندی ما اثر می‌گذارد و کاملا در گروه‌های ما اثرگذار است. ژاپن چقدر در گروه راحتی قرار گرفته و نه تنها گروهش بلکه مسیر آن در ادامه تورنمنت راحت‌تر است. همه چیز اثرگذار است و نباید تنها به یک مسابقه نگاه کنیم. این یک مسیر است و هیچوقت تیم ملی را به عنوان مسیری که از الان شروع می‌کنیم و به کجا می‌رسیم، نگاه نکردیم. اگر اینگونه بود الان جام ملت‌های آسیا برای ما خیلی اهمیت پیدا می‌کرد که امروز تاوانش را در جام جهانی ندهیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان گفت: ما آنالیز گروه خود را شروع کردیم و تا قبل از این آنالیز جمعی از تمامی تیم‌های جام جهانی را داشتیم و می‌دانستیم به هر حال با تیم‌هایی که در سید ما هستند، قرار نمی‌گیریم، اما آنالیز ویژه روی این سه تیم انجام می‌دهیم. تقریبا با هرکدام از این سه تیم باید با سه استراتژی متفاوت بازی کنیم تا به هدف خود برسیم و همه هدف ما صعود از گروه است. جزو قدرت‌های جهانیم و درست است که گروه ما خیلی سخت است، اما ما تیم جنگنده‌ای هستیم و به توانایی، روحیه اراده بچه‌ها ایمان دارم و به جام جهانی می‌رویم تا صعود کنیم.

تیم ملی فوتسال زنان ایران با شکست برابر ژاپن در مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های فوتسال ۲۰۲۵ آسیا نتوانستند فینالیست شوند و مسابقه فینال بین ژاپن و تایلند برگزار شد که عنوان قهرمانی رقابت‌ها به سامورایی‌ها رسید و در دیدار رده‌بندی هم تیم ملی فوتسال زنان ایران از سد چین (میزبان مسابقات) گذشت و به مقام سومی رسید.

تیم ملی فوتسال زنان ایران در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان فیفا ۲۰۲۵ در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما هم‌گروه شد.

اولین دوره جام جهانی فوتسال بانوان از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) با حضور ۱۶ تیم در شهر‌های مانیل و نگروس فیلیپین برگزار می‌شود.