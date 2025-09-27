باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

جزئیات مجروح شدن پزشکیان در حملهٔ اسرائیل به جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با رسانه آمریکایی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس‌جمهور در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت: جراحت من فقط مقداری تجمع خون در محدوده زانویم بود که پس‌از خارج‌کردن آن بهبود یافتم.

 

