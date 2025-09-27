قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی برای برهم‌زنندگان ‌امنیت روانی جامعه در رابطه با اخبار مربوط به اعمال مکانیسم ماشه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پس از اقدام یکجانبه اعضای اروپایی برجام در اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی با انتشار اخباری امنیت روانی جامعه را برهم زدند.

با انتشار این خبر که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، دادستانی تهران ضمن رصد فضای مجازی برای منتشر کنندگان ادعای مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داد.

بنا بر این گزارش؛ با توجه به جو روانی ایجاد شده پس‌از اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشور‌های اروپایی عضو برجام برخی کانا‌ل‌ها و سایت‌های خبری با فاصله بسیار اندک از رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید محتوای حساسیت برانگیز در‌مورد افزایش قیمت‌ها کردند. با وجود لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، اما رسانه‌های مورد اشاره به صورت هماهنگ اخباری مخل امنیت روانی را در خروجی خود منتشر کردند که بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانه‌های ضد ایرانی قرار گرفت. 

دادستانی تهران هشدار می‌دهد با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر رسانه‌ها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آنها به محل برهم‌زدن امنیت روانی آحاد جامعه تبدیل شود.

در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی رسانه‌ها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
دادستان کل کشور:
دادستان‌ها حافظان عدالت زیست محیطی هستند
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
ده ساله ماشه فعال شده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
یعنی بگید همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کاش متوجه می شدی که امثال شما با جو روانی که در جامعه ایجاد می کنید مشکلات را بدتر می کنید
ما بدبخت نیستیم
