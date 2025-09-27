مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: بازطراحی شبکه بهینه سنجش منابع آب کشور یکی از تکالیف با اولویت بالا در دفاتر مطالعات پایه منابع آب کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیروز قاسم‌زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، ضمن اعلام رئوس کلی فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای دفاتر مطالعات پایه منابع آب بیان داشت: شبکه سنجش منابع آب کشور به لحاظ نیاز‌های اطلاعاتی حال حاضر و آینده کشور نیازمند بازنگری بوده و انجام بازطراحی آن در سال آبی جدید به عنوان یکی از تکالیف با اولویت بالا در برنامه‌های اجرایی دفاتر مذکور قرار داده شده است.

قاسم‌زاده همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در مورد آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب در کشور، اظهار داشت: در دور جدید آماربرداری سراسری، با استفاده از زیرساخت‌های توسعه داده شده تلاش شده است که فرآیند هماهنگی و تطبیق آمار و اطلاعات با بخش حفاظت و بهره‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی موجود همزمان با انجام عملیات صحرایی آماربرداری صورت گیرد.

منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران

برچسب ها: منابع آب ، شرکت مدیریت منابع آب
