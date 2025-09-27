وزیر خارجه ونزوئلا در سازمان ملل متحد خواستار همبستگی علیه تهدید ایالات متحده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ونزوئلا در سازمان ملل متحد خواستار همبستگی علیه تهدید ایالات متحده شد که حملات مرگباری علیه قایق‌ها انجام داده است.

ایوان گیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا در سخنرانی خود در مجمع عمومی گفت: «از آنجایی که آنها نمی‌توانند ونزوئلا را به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های هسته‌ای متهم کنند، دروغ‌های مبتذل و منحرفی را مطرح می‌کنند که هیچ‌کس، نه در ایالات متحده و نه در سراسر جهان، آنها را باور نمی‌کند تا یک تهدید نظامی چند میلیارد دلاری فجیع، عجیب و غریب و غیراخلاقی را توجیه کنند.»

او گفت: «ما مایلیم از دولت‌ها و مردم جهان از جمله مردم ایالات متحده به خاطر محکوم کردن این تلاش برای جنگ‌افروزی تشکر کنیم.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هشت کشتی جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را به عنوان بخشی از طرح اعلام شده برای مبارزه ادعایی با قاچاق مواد مخدر به جنوب کارائیب اعزام کرده است.

نیرو‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر حداقل سه قایق را در کارائیب منهدم کرده‌اند و بیش از دوازده نفر را کشته‌اند، اقدامی که توسط کارشناسان سازمان ملل به عنوان «اعدام فراقضایی» محکوم شده است.

ایالات متحده همچنین درخواست گفت‌و‌گو از سوی رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو را رد کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه