تیم فوتبال استقلال با اینکه از لحاظ آماری بهتر از شمس آذر بود، اما موفق به شکست این تیم نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و استقلال تهران در هفته پنجم لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر در ورزشگاه سردار آزادگان به مصاف هم رفتند. این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان ریکاردو ساپینتو همچنان در کسب پیروزی در لیگ برتر ناکام بمانند.

در این مسابقه هر دو تیم فرصت‌های نسبتا برابری ایجاد کردند، اما دقت در استفاده از موقعیت‌ها تعیین‌کننده نتیجه بود. استقلال با ثبت ۱۸ شوت نسبت به ۱۴ شوت شمس آذر و مالکیت توپ ۵۴.۳ درصد، برتری آماری را در اختیار داشت، اما تنها توانست یک گل به ثمر برساند. شاگردان ساپینتو در این دیدار ۱.۴۹ امید گل ساختند، رقمی برابر با شمس آذر، اما ناکامی در تبدیل موقعیت‌ها مانع پیروزی آنها شد.

شمس آذر با وجود مالکیت کمتر (۴۵.۷ درصد)، با استفاده از ضدحملات دقیق توانست تیم میزبان را تحت فشار قرار دهد. این تیم ۳۴۴ پاس با دقت ۷۵ درصد ثبت کرد، در حالی که استقلال ۴۳۸ پاس با دقت ۷۷.۲ درصد داشت. در نبرد‌های تن‌به‌تن، استقلال با موفقیت ۵۳.۱ درصد مقابل ۴۶.۹ درصد شمس آذر برتری داشت.

از نظر انضباطی، شمس آذر با ۵ خطا و ۲ کارت زرد مقابل ۷ خطا و یک کارت زرد استقلال، شرایط مشابهی را تجربه کرد.

با این تساوی، استقلال با ۶ امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت و  شمس آذر نیز با ۲ امتیاز در جایگاه پانزدهم ایستاد، این در حالی است که آنها با منفی ۳ امتیاز فصل بیست و پنجم را آغاز کرده‌اند.

