باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری شیرازی در جلسه جامعه روحانیت شیراز که به میزبانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی مسئول دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در شیراز برگزار شد، ایام هفته دفاع مقدس را یکی از بزرگترین جلوههای دفاع در تاریخ اسلام و تشیع دانست و اظهار کرد: در طول تاریخ اسلام، دفاعی به عظمت و گستردگی دفاع مقدس، بهویژه در برابر تمام جبهههای کفر و نفاق، بیسابقه بوده است. شاید تنها نمونهای که اندکی مشابه آن باشد، جنگ احزاب باشد.
او با اشاره به حضور گسترده مردم در جبههها افزود: نوجوانان ۱۰ تا ۱۲ سالهای بودند که با تغییر تاریخ تولد در شناسنامههایشان، خود را به جبههها رساندند، چنین صحنههایی در تاریخ اسلام کمنظیر است. این نوجوانان، تحت فرماندهی حضرت امام خمینی (ره)، مردانه جنگیدند و بانوان کشور نیز با شجاعت در پشت جبههها ایستادگی کردند. مساجد و مراکز فرهنگی به پایگاههای پشتیبانی تبدیل شده بودند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز به نقش روحانیت در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: به نسبت جمعیت، روحانیت بیشترین آمار شهدا را دارد. این افتخار بزرگی برای حوزههای علمیه و جامعه روحانیت است که همواره در صحنههای مختلف پیشتاز بودهاند و انشاءالله در پیشرفت نظام اسلامی نیز پیشتاز خواهند بود.
دبیر جامعه روحانیت شیراز، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب خطمشی نظام را در حوزههای علمی، قدرت ملی، مذاکره با آمریکا و مسائل مرتبط با انرژی هستهای بهروشنی ترسیم کردند، ما بهعنوان جامعه روحانیت شیراز، همواره پشتیبان فرمایشات ایشان بودهایم، هستیم و خواهیم بود.
او با اشاره به جایگاه استان فارس در میان تشکلهای روحانی کشور افزود: طبق گفته مسئولان جامعه روحانیت مبارز تهران، استان فارس در سطح کشور بیش از سایر استانها درخشش دارد، این افتخار متعلق به مردم و روحانیت استان است.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی همچنین از سخنرانی اخیر پزشکیان رئیس جمهور ایران اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیر کرد و گفت: ایشان در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری، صدای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رساندند.
او با انتقاد از برخی جریانهای داخلی که مذاکره با غرب را راهحل مشکلات کشور میدانند، اظهار داشت: غرب در جریان مذاکرات، نهتنها به تعهدات خود پایبند نبود بلکه در همان زمان، فرماندهان، دانشمندان و مردم ما را هدف حملات قرار داد. ملت ایران بیدار است و چهل سال است که با تبعیت از امام و رهبری، مسیر استقلال را در پیش گرفته است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز در ادامه به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط برخی دولتهای غربی اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه که در شکلگیری رژیم صهیونیستی نقش داشتند، امروز با مشاهده روند سقوط اسرائیل، اعلام میکنند که فلسطین را به رسمیت شناختهاند، این اقدام، اعترافی دیرهنگام به حقیقتی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کردهاند.
اوبا اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: انشاءالله روزی خواهد رسید که حتی اگر جنایتکاری پشت سنگی پنهان شود، آن سنگ به صدا درخواهد آمد و دشمنان الهی به حول و قوه الهی نابود خواهند شد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز، در آستانه انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز (دوره هفتم) با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان نیروهای انقلابی و ولایی، اظهار داشت: نباید اختلافات مانع اتحاد نیروهای انقلابی شود، از همه عزیزان تقاضا داریم اجازه ندهند جریانهای انقلابی دچار تفرقه شوند، چرا که تکهتکه شدن این جریانها، آسیبزا خواهد بود.
او افزود: جامعه روحانیت باید با انسجام کامل در کنار یکدیگر باشد و مراقب باشد جریانهای انقلابی خدای ناکرده دچار تفرقه و چند دستگی نشوند، هدف، تشکیل یک ید واحده از نیروهای مؤمن و انقلابی است.