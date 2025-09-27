شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم با شکوه نماز عبادی سیاسی جمعه در گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه نمازعبادی سیاسی جمعه شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی در جوار آلاله‌ها و گلزار شهدای بهشت فضل همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور سرهنگ حسین احمدی فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور و هیئت همراه، مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، سید یحیی سلیمانی نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تامین، مسئولین، اقشار مختلف مردم و خانواده معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.
شایان ذکر است نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه با شعار‌های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا با آرمان‌های انقلاب و شهدای والامقام تجدید پیمان کردند و مزار شهدای بهشت فضل را عطرافشانی و گلباران کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

