مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از تهیه و به‌روزرسانی کتابچه جامعی خبر داد که ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری اولویت‌دار به ارزش ۹ میلیارد یورو را برای معرفی در نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» در بر می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایوب فرامرزی اظهار کرد: به منظور معرفی هدفمند فرصت‌های اقتصادی استان، کتابچه جامع "توانمندی‌ها و فرصت‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری فارس" تهیه و به‌روزرسانی شده است؛ در این کتابچه، ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۹ میلیارد یورو به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی معرفی می‌شود.

او ادامه داد: این فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هفت بخش اصلی اقتصادی شامل صنعت، گردشگری، بهداشت و درمان، تامین آب، برق و گاز و دیگر زمینه‌های اولویت‌دار دسته‌بندی و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تدوین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو، بیان کرد: در این رویداد بین‌المللی، توانمندی‌های صادراتی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان به طور گسترده به نمایش گذاشته خواهد شد.

فرامرزی افزود: به منظور برنامه‌ریزی برای برپایی هرچه بهتر نمایشگاه، کمیته‌های تخصصی مختلفی از جمله "کمیته سرمایه‌گذاری" تشکیل شده است؛ انتظار می‌رود از کشور‌های مختلفی از جمله کشور‌های حوزه خلیج فارس و سایر استان‌های کشور در این رویداد حضور یابند.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ که از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های استان فارس برگزار می‌شود، فرصتی راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های گسترده این استان در عرصه بین‌الملل ارزیابی می‌شود.

به باور کارشناسان، بهره‌برداری بهینه از این فرصت طلایی، نیازمند مدیریت هوشمندانه، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه نهاد‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی است.

