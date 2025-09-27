باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طوفان گرمسیری بوآلوی حداقل ۱۰ کشته بر جای گذاشته است و بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر روز جمعه در فیلیپین تخلیه شدند.

بوآلوی باران‌های سیل‌آسا و باد‌های شدید را به مرکز فیلیپین و جنوب لوزوس آورد و برای ساکنانی که در بولاکان سیل‌زده باقی مانده‌اند، تهدید‌های بیشتری ایجاد کرد.

به گزارش رسانه اینکوایرر، دفتر دفاع مدنی فیلیپین روز جمعه اعلام کرد که با گزارش مرگ هفت نفر دیگر به دلیل طوفان، تعداد کشته‌ها به ۱۰ نفر افزایش یافته است و بیش از ۱۰ نفر همچنان مفقود هستند.

به گزارش خبرگزاری دولتی فیلیپین، مقامات اعلام کردند که حدود ۱۲۰،۸۸۸ خانواده یا نزدیک به ۴۳۳،۰۰۰ نفر نیز برای کاهش اثرات طوفان تخلیه شده‌اند.

این طوفان پس از ابرطوفان راگاسا رخ می‌دهد که در روز‌های اخیر این کشور را درنوردید و بیش از ۲۰ کشته در تایوان و فیلیپین بر جای گذاشت.

منبع: آناتولی