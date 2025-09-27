رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از حمله به تاسیاست ایران هیچ محکومیتی صادر نکرد گفت: این چه معنی است؟ یعنی این نهاد‌ها هماهنگ با حمله نظامی بودند، یعنی بخشی از حمله نظامی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه مجمع هفته جهانی اتم در مسکو گفت: محکوم نکردن حملات رژیم اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معنی هماهنگ بودن با حمله نظامی است.

اسلامی در  پاسخ به سوال خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: قانون مجلس ما یک قانون شفافی دارد. وقتی که به تأسیسات ثبت شده ما در آژانس و تحت نظارت آژانس حمله نظامی شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت و شورای حکام این حملات را محکوم نمی‌کنند، این چه معنی است؟ یعنی این نهادها هماهنگ با حمله نظامی بودند، یعنی بخشی از حمله نظامی هستند. 

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر قرار باشد که محکوم نکنند، شما چگونه می‌توانید اعتماد کنید. این به امنیت ملی ما مربوط است. قانون مجلس ما تضمین امنیت است نه اینکه آن‌ها بنویسند من تضمین می‌کنم حمله نشود و طبیعی است که در اختیار آژانس نیست، ولی آژانس قانونا باید این حملات را محکوم می‌کرد. ما مکاتبه کردیم به آژانس اطلاع دادیم. طبق اساسنامه آژانس، طبق نظام جامعه پادمان ما گزارش کردیم و آژانس باید اینها را به رسمیت می‌شناخت و محکوم می‌کرد و محکوم نکردن یعنی بی اعتمادی.

اسلامی گفت: قانون مجلس ما مشخص است و تا زمانی که شرایط آن احراز نشود، ادامه این همکاری از سرگرفته نمی‌شود. وزارت امور خارجه ما نیز شرایطی را گذاشته است و گفتگویی را که انجام دادند و توافقی را که با آژانس انجام دادند، باید آن شرایط که ذکر شده را ملاک قرار بدهند و دنبال کنند و آن را مبنای کار قرار بدهند.

اسلامی در خصوص مذاکرات گفت: موضوع مهم این است که مذاکره، یک گفتگو و یک توافق است. این که شما از ابتدا اعلام کنید که نتیجه مذاکره باید اینگونه باشد، این مذاکره نیست. مذاکره یک دستور کار دارد. گفتگو صورت می گیرد و بر اساس یک تنظیم متناسب و متعادل و عادلانه با یکدیگر تصمیم گیری  می کنند.

وی تاکید کرد: این سیاست جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین این موضوعی است که اگر کسی که اعلام می‌کند، باید خودش هم اراده کرده و در عمل نشان دهد که آمادگی دارد.

