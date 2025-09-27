باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - زینالی رئیس دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: واحد الکترونیکی با هدف توسعه دسترسی به آموزش عالی و فراهم کردن شرایط برابر برای تمامی علاقه‌مندان به تحصیل، در چهار حوزه اصلی شامل فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و مدیریت فعالیت دارد.

به گفته وی در حال حاضر، این واحد در سه مقطع تحصیلی مختلف پذیرای دانشجویان است: کارشناسی پیوسته با ۹۵ رشته متنوع، کارشناسی ناپیوسته با ۱۳ رشته و کارشناسی ارشد با ۱۶۷ رشته.

زینالی گفت: بدین ترتیب، واحد الکترونیکی با ارائه ۲۷۵ رشته تحصیلی توانسته است مجموعه‌ای گسترده از گرایش‌های علمی را در بستر آموزش الکترونیکی عرضه کرده و سهم قابل‌توجهی در گسترش عدالت آموزشی و ارتقا سطح علمی کشور ایفا کند.

وی تاکید کرد: با وجود تنوع رشته‌ و برخورداری واحد الکترونیکی از بیش از ۲۷۰ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف، بررسی و نیازسنجی رشته‌های میان‌رشته‌ای کاربردی و هماهنگی با دفتر گسترش و توسعه رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه‌های مستمر این واحد دانشگاهی است. بر همین اساس، هر سال رشته‌های متناسب با تحولات علمی و نیاز بازار کار به مجموعه آموزشی این واحد افزوده می‌شود.

زینالی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه، تقویت زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی و ارتقای سامانه‌های هوشمند آموزشی است. این واحد دانشگاهی ارتقا و بهینه‌سازی ارائه خدمات به کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری خود دنبال می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی ادامه داد: این دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه دوره‌های مهارت‌محور و کارآفرینانه را در اولویت قرار داده است. از سوی دیگر، ارائه خدمات جامع پشتیبانی آموزشی برای دانشجویان نیز از دیگر محورهای اصلی برنامه‌های سال جدید خواهد بود.

زینالی تصریح کرد: با توجه به آنلاین بودن آموزش در واحد الکترونیکی، این واحد دانشگاهی از توانمندی بالایی در مدیریت شرایط بحرانی برخوردار است و سابقه طولانی در تضمین تداوم آموزش بدون وقفه دارد. واحد الکترونیکی در گذشته نشان داده که حتی در شرایط ویژه، کلاس‌های خود را تعطیل نکرده و به سایر واحدهای دانشگاهی نیز زیرساخت‌های لازم برای برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین را ارائه کرده است.

وی اضافه کرد: در دوره همه‌گیری کرونا، تمامی کلاس‌ها و امتحانات پایان ترم کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت آنلاین توسط واحد الکترونیکی برگزار شد؛ در شرایطی که امکان برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری فراهم نبوده، واحد الکترونیکی به‌عنوان تنها واحد غیرحضوری دانشگاه آزاد اسلامی، نقش مؤثری در تداوم آموزش آنلاین ایفا کرده است.

زینالی بیان کرد: واحد الکترونیکی معتقد است که جلوگیری از توقف آموزش یکی از اصلی‌ترین اهداف این واحد دانشگاهی است و همواره در کنار سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشته تا تجربه و زیرساخت‌های خود را در اختیار آنها قرار دهد.