مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت بیش از ۴ میلیارد ریالی نانوای متخلف به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۳۶ کیسه آرد به ارزش ۴۶۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نور رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام توزیع آرد در شبکه رسمی متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با گزارش بازرسان صنعت معدن تجارت شهرستان نور در بازرسی از یک واحد نانوایی پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، آرد قاچاق
