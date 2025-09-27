رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد که براین اساس برای حذف واسطه و دلالان باید به گونه‌ای مدیریت کرد که تولیدکننده و مصرف کننده از آن‌منتفع شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ذبیح‌الله خداییان در آیین آغاز سال زراعی جدید که پنجم مهرماه با اشاره بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی در حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گفت: بنابر تجربه هشت سال دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه، امنیت غذایی را ملموس‌ترین مؤلفه استقلال برای ایران دانست و وضعیت مردم مظلوم غزه و سکوت مدعیان حقوق بشر، مسئولیت فعالان این حوزه را سنگین‌تر کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی و وابستگی به واردات کالاهای اساسی در دانه‌های روغنی و روغن خام افزود: با گذشت ۱۳ سال از قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد، هنوز در تأمین داخلی این کالاها موفقیتی حاصل نشده است. 

خداییان ادامه داد: در برنامه ششم، تامین ۹۵ درصدی کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور هدف‌گذاری شده بود، اما تحقق آن با تردید مواجه است؛ در برنامه هفتم تامین ۹۰ درصدی این کالاها تکلیف شده که پس از گذشت یک سال، نیازمند ارزیابی دقیق میزان پیشرفت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نبود داده‌های دقیق در حوزه کشاورزی را مانعی جدی برای سیاست‌گذاری و نظارت موثر دانست و  افزود: اختلاف آماری در اراضی کشاورزی وجود دارد به طوریکه برخی از ۱۶.۵ میلیون هکتار سخن می‌گویند، برخی از ۱۸.۵ و برخی از بیش از ۲۳ میلیون هکتار، درحالیکه بدون آمار دقیق، امکان برنامه‌ریزی و نظارت وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات شدید در قیمت برنج تاکید کرد: رصد کامل زنجیره تأمین از لحظه ورود کالا تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی ضروری است؛ برنج با قیمت دستوری و یارانه‌ای عرضه می‌شود، اما برنج خارجی با نرخ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد که این نشان‌دهنده نقص در نظام آماری و نظارتی است.

خداییان با تأکید بر ضرورت ثبات سیاستی در حوزه واردات و صادرات، هشدار داد: تصمیمات خلق‌الساعه، کشاورز را سردرگم می‌کند و باید از زمان کشت تا پایان سال، سیاست واحدی حاکم باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات ناشی از رهاسازی محصولات کشاورزی بیان کرد: رهاسازی محصولات مانند پیاز در کرمان و برخی مناطق را عامل آلودگی زیست‌محیطی و خسارت به کشاورزان دانست.


وی با اشاره به قطعی برق چاه‌های کشاورزی، استفاده از انرژی خورشیدی را راهکاری موثر قلمداد کرد و گفت:  نباید کشاورز به دلیل قطعی برق با مشکل آبیاری و آسیب محصول مواجه شود.

خداییان به شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده پرداخت  و گفت: در برخی کالاها، این شکاف قیمتی از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد که باید با  برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌ها و دلالان طوری مدیریت کرد که کشاورز سود ببرد و  مصرف‌کننده با قیمت منطقی کالا را تهیه کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌هایی مانند تجمیع اراضی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، گسترش سردخانه‌ها و بازارهای صادراتی را از جمله راهکارهای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: ضایعات محصولات کشاورزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ این میزان برای تامین غذای ۲۰ میلیون نفر کافی است و ۱۳ میلیارد متر مکعب آب برای تولید آن مصرف شده است.

وی با انتقاد از کاهش مستمر کیفیت خاک‌های کشاورزی و گسترش ساخت‌وساز در اراضی درجه یک و دو، خواستار اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن شد و افزود: زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید با مدیریت صحیح مهار شود.

خداییان  به بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع و تخریب جنگل‌های شمال کشور اشاره کرد و گفت: نباید اجازه داد نوک قله‌ها تراشیده شود و ویلاهای چندطبقه جای جنگل‌ها را بگیرند؛ برخی افراد با مجوز گردشگری، زمین گرفته‌اند اما آن را به ویلا تبدیل کرده و فروخته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر لزوم حمایت از مدیران جهاد کشاورزی در استان‌ها، گفت:  مدیرکل جهاد نباید جلوی در اتاق بازپرس بماند تا از جنگل‌ها دفاع کند و باید کارشناسان را به موقع اعزام کرد.

وی با اشاره به مشکلات نظارت و بازرسی ناشی از کمبود نیرو در این حوزه انتقاد کرد و گفت: نظارت بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی دست‌به‌دست شد، اما نیروها منتقل نشدند؛ تنها با مجازات و تعزیرات نمی‌توان بازار را کنترل کرد و باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق داشت.

 خداییان با تاکید بر لزوم شفافیت در واردات و صادرات، گفت: مردم و دستگاه‌های نظارتی باید بدانند چه کسی وارد می‌کند و چه میزان واردات انجام شده است؛ این اطلاعات محرمانه نیستند و شفاف‌سازی موجب تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خواهد شد.

کالاهای اساسی ، محصولات کشاورزی ، تنظیم بازار
با گذشت ۶۶ روز از مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ محصولات اساسی نیست
تولید محصولات جالیزی متوقف نمی‌شود
کاهش ۳۰ درصدی تولید محصولات اساسی با قطع چاه‌های کشاورزی
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۴:۴۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
پزشکیان همان اول گفت من طرح وبرنامه ای ندارم وا می‌گذارم به کارشناسان الان کارشناسان دلال‌ها هستند کفه ترازو را بنفع خو می‌کشند درسیاست افراد متل طزیف کنار گذاشتند ولی دراقتصاد امتال طریفها ماندند باید این افراد کنار گذاشته شوند اینها اطراف پزشکیان را احاطه کرده اند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
بخش خصوصی کیست کسانی هستن که رانت این کار رو دارن درواقع پراتیشو دارن واسطه میشن بین دولت مردم دولت نباید دنبال اختلاس گر بگردد با یه تحقیق خیلی ساده این سرکتای وابسته به دولت رو میشه سر رشتشو فهمید مردمم آرزو دارن بخدا یه جوان باید دوتا شغل داشته باشه تا بتونه یه زندگیه معمولی رو بچرخونه آخه حق یه نیرو شرکتی ۱۲/۷۰۰ هستش میتونین تحقیق کنین مبالغی به حساب نیروهای شرکتی هلال احمر ریخته شده اونی که درست آخر هر ماه ریخته میشه حقوق هستش ناشکر نیستیم ولی اینم حق نیروی کار نیست به والله الان نیروهای که هیچ ربطی به دولت ندارن و در شرکتهای خصوصی کار میکنن حقوقشون غز ماها بیشتره
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
بخش خصوصی فقط جیب چند دلال می‌چرخد بخش خصوصی بغیر از مصیبت هیچ حاصلی سودی بملت نداشته قبل از تشکیل کابینه فقط از بخش خصوصی دم می‌زدند بخش خصوصی هم کسانی نیست بغیر ازکسانیکه توانتخابات پول خرج کرده اند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
مسئولین گل کاشتند دنیا حسرت مسئولین ما دارد
۲
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کدام گل چرا ما نمی بینیم حتما شماها چشم بصیرت دارین مانداریم
United States of America
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کاش ماهم اون گل می دیدیم روحیه می‌گرفتیم
ما فقط گند زذن دیدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
ضعف مدیریته
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
در سایه نبود نظارت و کنترل قیمت کالاها قیمت ها نجومی شده ظاهراً کسی هم کاری نداره دلالان خون مردم را می کنند توشیشه الهی که هرگز خیر نبینند انشاالله
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
از زمانی اجازه به بخش خصوصی داده شد در تولید و دیگر سکوها دخالت بشه ما شاهد افزایشهای سر ساماور شدیم بنظرم دولت نباید بخشهایی رو بدن به خصوصیا که بخان همچنین تیتری رو بزنن با این که نیروهایی شرکتی مثل ما که در هلال احمر کار میکنیم در میزان درامدی در فیش حقوقی سامانه تابان ۱۷۰ ساعت اضافه کاری میزننولی در فیش حقوقی برایمان اعمال نمیشود حقوق ۱۸ میلیونی رو ۱۲/۷۰۰ میدن اون اضافه کاری با ساعتی ۶۶تومان حساب کنین چقد میشه اصلا کار نداریم اگر نمیدن چرا میزنن ۱۷۰ ساعت از دولت پولشو میگیرن اینم از یه بخش خصوصی که حق مردم رو میخورن دولت باید بخش خصوصی رو از کار خارج بکند اجازه واسطه بین دولت کارمندش نباشد و کالاهای اساسی رو به این بخش ندهد که ما شاهد این بی عدالتیا باشیم که این از وضع حقوقیمان باشد اونم از اختلاف ۴۰۰ درصدی از تولید به مصرف باشیم
۰
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
دلالان وزیران را می چرخاند وزیران دست دلالهاست باید کابینه ترمیم شود وزیر کشاورزی فقط وعده این هفته وهفته آینده. میدهد
۰
۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
باید کالاهای اساسی از انحصار فروشگاه‌های زنجیره ای خارج شوند فروشگاه‌ها کالا را اهتکار وبعدا گران‌فروشی می‌کنند اجناس باید باید از دست دلالان خارج شوند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
یه کالا 10 دست می گرده 10 تا 10 درصد مالیات می دهند تا برسه مغازه 100 درصد گرون شده برو ببین عیب کارتون کجاست
۰
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اجناس ده دست نمی چرخد فاکتور سازی میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
تمام مشکلات ما بازرسی قوی نداریم
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
میوه وتره بارازهمه بیشتراست
۰
۵
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
بلی با امریکا مبارزه کنیم ولی نمی دانم چرا ما طبقه حقوق بگیر فقط تاوان این مبارزه را به دوش داریم و دیگران و آقازاده ها از آن بهره می برند اگر قرار بر مبارزه است لطف بفرمایند آقا زاده ها و نورچشمی ها میلیاردر هم گوشه از این بار مبارزه را به دوش بگیرند وگر نه بی مایه فطیر است
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
سلام
شما به عنوان مدعی العموم در حوزه اجراء چه اقداماتی انجام داده اید؟
چه راهکار هایی پیشنهاد داده اید؟
تورم یکساله رو ببینید قیمت یک بلیط اتوبوس 334 درصد افزایش داشته
خوراکی ها چند درصد؟
حقوق کارمند چند درصد افزایش داشته؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
میگن ما تو دهن آمریکا و اسرائیل زدیم. شکی نیست اما جوابی که اونها به ما دادن تورم لحظه ای و فشار اقتصادی است که البته برای مسوولانی که حقوقشون بالاست تاثیری نداره .
کسی نیست یه تو دهنی به تورم اجناس بزنه؟ تورم هر روز حداقل یکی میزنه آیا کسی هست ده تا بزنه در جوابش؟
۱
۵
پاسخ دادن
