باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته از شنبه پنجم تا چهارشنبه نهم مهرماه جلسه دارند.
جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با حضور مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی
جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی درخصوص پیگیری مسائل مطروحه در سفر اعضای این کمیسیون به مشهد مقدس یکشنبه این هفته برگزار میشود.
جلسه اعضای این کمیسیون با مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران، مدیر شرکت تولید برق حرارتی ایران و مدیران وزارت کشور در خصوص برنامه ریزی برای نحوه تامین سوخت مورد نیاز نیروگاههای کشور و جلوگیری از تکرار خاموشیهای سال گذشته در فصل پاییز و زمستان نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی برای بررسی اجرایی شدن سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی روز سه شنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور مییابد.
حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی مجلس
وزیر آموزش و پرورش در خصوص پیگیری موضوع تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان پیرامون نحوه برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ و پاسخ به سوال جمعی از نمایندگان روز سه شنبه در کمیسیون اجتماعی حضور مییابد.
بررسی پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال
جلسه بررسی پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال با حضور جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری روز دوشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار میشود.
اعضای این کمیسیون عملکرد و نحوه اجرای مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را روز سه شنبه بررسی میکنند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سه شنبه این هفته بررسی میکنند.
طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز در جلسه روز یکشنبه کمیته دفاعی این کمیسیون بررسی میشود.
فرمانده نیروی انتظامی به کمیسیون شوراها میرود
مسائل انتظامی و امنیتی کشور روز سه شنبه با حضور فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در کمیسیون شوراها بررسی میشود.
نشست مشترک کمیسیون بهداشت مجلس با وزیر نفت
نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با وزیر و معاونان وزارت نفت روز سه شنبه برگزار میشود.
اعضای این کمیسیون همچنین روز دوشنبه از شرکت داروسازی دکتر عبیدی بازدید میکنند.
حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال نمایندگان سه شنبه این هفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور مییابد.
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سامانهها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن در ایران و سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز در دستور کار این هفته کمیسیون صنایع قرار دارد.
وزیر نیرو به کمیسیون عمران میرود
وزیر نیرو برای ارائه عملکرد سه ماهه این وزارت خانه سه شنبه این هفته به کمیسیون عمران مجلس میرود.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نیز برای ارائه گزارش عملکرد و بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه در کمیسیون عمران مجلس حضور مییابد.
روسای کمیته امداد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به کمیسیون فرهنگی میروند
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یکشنبه این هفته به کمیسیون فرهنگی مجلس میرود، همچنین رئیس کمیته امداد نیز برای ارائه عملکرد روز سه شنبه در این کمیسیون حضور مییابد.
نوری قزلجه به کمیسیون کشاورزی میرود
وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام و پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان سه شنبه در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور مییابد.
طرح حمایت از تولیدات کشاورزی و افزایش تاب آوری تامین نیارهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی روز یکشنبه در این کمیسیون بررسی میشود.
منبع: ایرنا