حاتم احمدی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه فجر شهید سپاسی معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت مدیره باشگاه فجر شهید سپاسی در جلسه امروز (شنبه) با رأی قاطع، احمدی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب کرد.

احمدی که تا پیش از این به عنوان قائم‌مقام در کنار حسن کریمی، مدیرعامل مستعفی این باشگاه، فعالیت داشت و سابقه ۱۰ سال حضور در سطح مدیریتی باشگاه را در کارنامه دارد، از این پس به عنوان مدیرعامل نماینده شیراز در لیگ برتر فوتبال فعالیت خواهد کرد. 

گفتنی است، حسن کریمی پنجشنبه ۳ مهرماه و پس از دیدار تیم فجر سپاسی در تبریز مقابل تراکتور به یک باره از سمت خود استعفا داد او دلیل استعفای خود را قبول مسئولیتی دیگر عنوان کرده بود. کریمی در تیرماه سال جاری در حکمی از سوی سازمان بسیج کشور، با حفظ سمت مدیرعاملی باشگاه فجر سپاسی شیراز، به‌عنوان مسئول سازمان ورزش بسیج کشور منصوب شده بود.

منبع: فجر سپاسی

برچسب ها: فجر سپاسی شیراز ، معرفی مدیرعامل جدید
تبادل نظر
