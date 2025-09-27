کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال کشورمان هدایت تیم فوتسال استقلال را بر عهده خواهد گرفت.

در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در این فصل تصمیم گرفته پس از تیمداری در فوتسال بانوان، در فوتسال مردان نیز تیمداری کند. آنها قصد دارند در این فصل در لیگ یک فوتسال کشور شرکت کنند.
گفته میشود محمدرضا حیدریان به زودی به عنوان سرمربی تیم فوتسال استقلال معرفی میشود و کار خود را برای بستن این تیم آغاز خواهد کرد.
حیدریان که به عنوان اسطوره فوتسال ایران شناخته میشود، سابقه حضور در کادرفنی تیم ملی فوتسال را نیز در کارنامه خود دارد. او در زمان بازیگری نیز برای تیم فوتسال استقلال بازی کرده و حالا میخواهد در زمینه مربیگری به این باشگاه کمک کند.