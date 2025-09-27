باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نشست هماندیشی مشترک مدیریت ارشد شهری شیراز و کمیته امداد امام خمینی (ره)، برنامههای حمایتی پایدار با رویکرد کرامتمحور در سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گرفت. شرکتکنندگان بر لزوم همافزایی برای تقویت زیرساختهای توانمندسازی اقتصادی خانوادههای کمبرخوردار، حمایت هدفمند از دانشآموزان و پرورش استعدادهای برتر تأکید کردند و حفظ شأن و حرمت اقشار آسیبپذیر را اصلی محوری در اجرای این طرحها دانستند.
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، حفظ کرامت انسانی نیازمندان را وظیفهای اخلاقی و انسانی دانست و از هرگونه نمایش یا برجستهسازی وضعیت محرومان انتقاد کرد.
او با استقبال از اقدامات حمایتی شهرداری و کمیته امداد، بر همکاری مستمر و یافتن راهحل برای محدودیتهای قانونی تأکید کرد و از خیرین شاخص یاد کرد و اهمیت پشتیبانی از دانشآموزان و استعدادهای برتر را برجسته کرد.
برنامههایی برای رفع محرومیت و حمایت آموزشی
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با تقدیر از اقدامات گسترده کمیته امداد استان فارس، به کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر اشاره کرد که پروژههای زودبازده و محلهمحور را اجرا میکند.
او بر استمرار فعالیتها و حفظ شأن نیازمندان بهعنوان اصل غیرقابل چشمپوشی تأکید کرد.
توانمندسازی و حمایت پایدار
مرتضی موصلی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس، با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از ۱۰ هزار دانشآموز نیازمند شیراز، بر تدوین برنامههای بلندمدت یک تا دو ساله برای حمایت از استعدادهای برتر و خانوادههای محروم تأکید کرد.
او توانمندسازی اقتصادی خانوادهها را رویکرد اصلی کمیته امداد دانست.
دعوت به سبقت در کار خیر همراه با کرامت
محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهلبیت (ع)، ضمن تأکید بر سبقت و سرعت در کار خیر، هشدار داد که نباید کمکها با رویکردی انجام شود که کرامت محرومان خدشهدار شود.
او گفت: بسیاری از خانوادههای کمبرخوردار آبرومندانه زندگی میکنند و نحوه تعامل با آنان باید ظریف و محترمانه باشد. هاجری همچنین توجه ویژه به ایتام، بیسرپرستان و آسیبدیدگان اجتماعی خارج از پوشش رسمی کمیته امداد را ضروری دانست و خواستار همافزایی نهادها برای پیشگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی شد.
این هماندیشی تصویری کامل از همافزایی مدیریت شهری و کمیته امداد در حمایت از اقشار آسیبپذیر ارائه داد. اشتراک نظر همه سخنرانان بر حفظ کرامت انسانی، پایداری حمایتها و توانمندسازی اقتصادی نشان میدهد شیراز میتواند با مدلسازی این تجربه، به الگوی ملی در حمایت از نیازمندان و پرورش استعدادهای کمبرخوردار بدل شود.