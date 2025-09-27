باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ناتو این هفته در دریای شمال قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت، زیرا ادعا می‌شود روسیه دفاع این اتحاد را در جناح شرقی خود آزمایش کرده است.

جت‌های جنگنده اف-۱۸ در بزرگترین ناو هواپیمابر جهان در کنار ۲۰ کشتی و حدود ۱۰۰۰۰ پرسنل نظامی از ۱۳ کشور صف‌آرایی کردند.

ناوشکن‌های آمریکایی و ناوچه‌های فرانسوی و دانمارکی، ناو غول‌پیکر یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد را در آب‌های آزاد به عنوان بخشی از رزمایش ناتو با نام Neptune Strike ۲۵-۳ اسکورت کردند.

جت‌های اف-۳۵ و اف-۱۸ در یک آرایش الماسی پشت یک E-۲ Hawkeye به پرواز درآمدند تا قابلیت‌های خود را به نمایش بگذارند و هماهنگی خود را در زمانی که تنش‌های زیادی با مسکو وجود دارد، آزمایش کنند.

به گفته وزارت دفاع آلمان، یک روز قبل از این رزمایش، یک هواپیمای شناسایی روسی در ۲۱ سپتامبر سه بار بر فراز ناوچه آلمانی هامبورگ در «ارتفاع بسیار پایین» در دریای بالتیک پرواز کرد.

سخنگوی وزارتخانه گفت: «ما این رفتار را غیرحرفه‌ای و غیرمشارکتی می‌دانیم.»

رزمایش ناتو در همان روزی آغاز شد که چند صد کیلومتر دورتر، «سه یا چهار پهپاد بزرگ» بر فراز فرودگاه کپنهاگ پرواز کردند و ترافیک هوایی را مختل کردند.

نخست وزیر دانمارک، مته فردریکسن هشدار داد که این «حملات ترکیبی» ممکن است افزایش یابد.

پل لانزیلوتا، فرمانده گروه ضربت ناو هواپیمابر دوازده در آشیانه وسیع ناو هواپیمابر گفت: «ما به متحدان خود اطمینان می‌دهیم و با دشمنان یا دیگران یک بازدارندگی استراتژیک را به عنوان یک گروه و یک تیم ایجاد می‌کنیم.»

فرانسه با ناوچه بریتانی خود که می‌تواند ماموریت‌های جنگ ضد زیردریایی و ضد هوایی را انجام دهد، در رزمایش نپتون استرایک شرکت کرد.

کاپیتان نیکولاس سیمون، فرمانده این ناوچه توضیح داد که این رزمایش «۱۳ کشور عضو ناتو را در سه دریای مختلف گرد هم می‌آورد. این راهی برای ادغام تمام نیرو‌های ناتو و آموزش در رزمایش‌های سطح بالاست.»

وی در حالی که کشتی در کنار ناو هواپیمابر آمریکایی حرکت می‌کرد، افزود: «هدف فرانسه البته نشان دادن همبستگی خود با تمام کشور‌های عضو ناتو و همچنین نشان دادن قابلیت‌های کامل خود در انجام عملیات هوایی و دریایی است.»

حملات هوایی شبیه‌سازی شده، ورود به کشتی و فرود‌های آبی-خاکی از جمله راه‌هایی است که در رزمایش نپتون استرایک قدرت و هماهنگی این اتحاد را در برابر تهدیدی که ارتش از نام بردن صریح آن خودداری کرد، به نمایش گذاشت.

روز سه‌شنبه، یک «تیم» از تیپ حفاظتی مسلح به تفنگ از ناوچه فرانسوی به یک ناوشکن آمریکایی منتقل شد تا پرچم و محموله آن را بررسی کند.

ناو هواپیمابر که پیش از آن یک ناوچه دانمارکی، یک ناوچه فرانسوی و دو ناوشکن آمریکایی حرکت می‌کردند، صبح چهارشنبه از دریای شمال عبور کردند و سپس در یک حرکت برنامه‌ریزی‌شده و دقیق از هم جدا شدند.

منبع: خبرگزاری فرانسه