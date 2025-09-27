دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز برای همه روشن شده رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند، گفت: حادثه قطر این موضوع را به خوبی نشان داد، لذا امروز کشور‌های مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با هم هستند و این یک روش صحیح است که ما از آن حمایت می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی روز شنبه در بدو ورود به لبنان برای شرکت در مراسم شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین در گفت و گویی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم این سفر شرکت در مراسمی است که برای بزرگداشت شهدای لبنان گرفته شده است، شهدای عزیزی که از سرزمین لبنان دفاع کردند و در راس آن‌ها شهید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین قرار دارد.

لاریجانی با بیان این که در فاصله دو سفری که به لبنان داشتم تحولات زیادی در منطقه رخ داد، خاطر نشان کرد: رفتار رژیم صهیونیستی برای ملت‌ها روشن‌تر شد، سخنانی که شهید حسن نصرالله در دهه‌های پیش می‌زدند و برخی کشور‌ها باور نمی‌کردند، امروز برای همه روشن شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز برای همه روشن شده است که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند، حادثه قطر این را به خوبی نشان داد، لذا امروز کشور‌های مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با هم هستند، این یک روش صحیح است و ما از آن حمایت می‌کنیم.

لاریجانی تصریح کرد: ما دو ملتی هستیم که روابط دوستانه تاریخی با هم داشتیم و در این سال‌های اخیر هم مودت و دوستی دو ملت ایران و لبنان بیشتر شده است، ما هم همیشه از حضور دولت‌های مقتدر و مستقل در لبنان حمایت کرده‌ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امیدواریم تحولات در صحنه لبنان همواره به نفع ملت این کشور و ایجاد زمینه‌هایی برای دولت مستقل و قوی باشد و امیدواریم خیر و صلاح برای ملت‌های مسلمان به وجود آید.

لاریجانی در پایان اعلام کرد: در فرصت کوتاهی که در سفر امروز به لبنان داریم، ملاقات‌هایی هم انجام می‌شود که امیدواریم به حال همه کشور‌ها مفید باشد.

نظرات کاربران
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اسراییل در نهایت به غرب حمله اتمی میکنه
