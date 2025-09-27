معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، حسین کاغذلو، صبح شنبه از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کمیته‌ها و بررسی موضوعات مرتبط با روند برگزاری انتخابات در استان تهران انجام گرفت.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: خوشبختانه همه اعضایی که به عنوان رئیس کمیته‌های ستاد انتخابات استان انتخاب شده‌اند، از تجربه و توانمندی لازم برخوردار هستند.

کاغذلو خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط از سوی وزارت کشور، موارد در اختیار کمیته‌ها قرار گرفته و فعالیت‌های اجرایی آغاز خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران عنوان کرد: با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته، انشاالله شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم در استان تهران باشیم.