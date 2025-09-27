معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، حسین کاغذلو، صبح شنبه از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کمیته‌ها و بررسی موضوعات مرتبط با روند برگزاری انتخابات در استان تهران انجام گرفت.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: خوشبختانه همه اعضایی که به عنوان رئیس کمیته‌های ستاد انتخابات استان انتخاب شده‌اند، از تجربه و توانمندی لازم برخوردار هستند.

کاغذلو خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط از سوی وزارت کشور، موارد در اختیار کمیته‌ها قرار گرفته و فعالیت‌های اجرایی آغاز خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران عنوان کرد: با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته، انشاالله شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم در استان تهران باشیم.

برچسب ها: انتخابات ، استانداری
خبرهای مرتبط
هم افزایی وزارت کشور و فرمانداری تهران برای آماده‌سازی هفتمین دوره انتخابات شورا‌ها
زاکانی در ششمین همایش «ستارگان شهر»:
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
آخرین اخبار
هدف از طرح مدیریت مصرف، برچیدن مصرف موادمخدر از داخل جامعه و خیابان‌ها است
وحدت و انسجام ملی همه نقشه‌های شوم دشمن را خنثی می‌کند
مدیرکل کمیته امداد استان تهران، یکشنبه ۶ مهر از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ پاسخگوی شهروندان است
آخرین آمار از بازسازی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه
رکورد جراحی ترمیمی رایگان در مشهد شکست / ۲۶ عمل جراحی در یک روز
فرزندان مراکز بهزیستی به شرط توانمندسازی شغلی و روانی ترخیص می‌شوند
کاهش نیمی از ساختمان‌های بحرانی شهر تهران
دستور دادستانی تهرانی برای تعیین تکلیف پارکینگ‌های متخلف تا پایان مهرماه
تاکید وزیر دادگستری بر همکاری وزارتخانه‌‌ها برای ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
قیمت مرغ در سطح شهر به میادین میوه و تره‌بار ربطی ندارد
کشف ۲۵۲ خودرو در طرح سراسری کشف خودرو‌های مسروقه
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
افتتاح چند همراه‌سرای جدید در تهران تا پایان سال
برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران؛ احکام صادره به روسای کمیته‌ها ابلاغ شد
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
تدوین بسته ترخیص بیماران روان مزمن تحت نظارت سازمان بهزیستی
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد