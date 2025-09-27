با پیگیری دیوان محاسبات بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیت‌المال برگردانده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید با پیگیری دیوان محاسبات کشور به بیت‌المال برگردانده شد.

این صندوق از محل وجوه اداره‌شده، در چارچوب اهداف تعیین‌شده اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و مکلف است اصل و سود دریافتی ناشی از بازپرداخت اقساط این تسهیلات را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

با پیگیری مستمر دیوان محاسبات کشور، مابقی اقساط وصولی رسوب‌یافته نزد صندوق کارآفرینی امید به حساب بیت‌المال واریز شد.

پیش‌تر نیز در فروردین‌ماه سال جاری، با پیگیری صورت گرفته توسط این نهاد نظارتی، مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان از وجوه رسوبی در این صندوق به حساب خزانه واریز شده بود.

Iran (Islamic Republic of)
یک مسلمان
۱۲:۴۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
صندوق قرضالحسنه مهر امامرضا شایسته تقویت است وتنها وجوهات این بانک اسلامیست ومبالغ بانک باید به استان قدس رضوی واریزگردد تابه نیازمندان مسلمان قرض بدهند وهم بانکهای قرض لحسنه راتقویت کنند نه بانکهای بافرع بالا که محاربه باخداست وباعث ایجادتورمگردید است
۰
۰
