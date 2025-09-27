شهر بابلسر به عنوان میزبان مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان (سیزم) انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - سرهنگ محمد صانعی مدیر تربیت بدنی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از امکانات سالن ورزشی سرداران شهیدنوبخت بابلسر، گفت: مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان (سیزم) برای اولین به میزبانی کشور ایران در شهر بابلسر برگزار می‌شود.

او افزود: این مسابقات از دهم تا شانزدهم آبان ماه در سالن ورزشی سرداران شهیدنوبخت بابلسر برپا می‌شود و اردوگاه تفریحی پایگاه پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر میزبان محل اسکان و اقامت وزنه‌برداران خواهد بود.

سرهنگ محمد صانعی در ادامه گفت: در مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان (سیزم)، بیش از ۱۰ کشور در ۸ وزن به رقابت می‌پردازند..

او افزود: امیر سرتیپ فولادی رئیس تربیت بدنی ارتش، امیر سرتیپ امیدی رئیس تربیت بدنی ستاد مشترک نیرو‌های مسلح، امیر سرتیپ مهدی نژاد فرمانده گروه پدافند هوایی بابلسر و ملک‌تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر از سالن ورزشی سرداران شهیدنوبخت بابلسر بازدید کردند و رضایت خود را برای برگزاری مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی ارتش‌های جهان سیزم را در این مکان اعلام کردند.

