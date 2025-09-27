محمدجواد کرمی،رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، در برنامه رادیو اقتصاد از وجود بیش از ۱۱۳ هزار نانوایی در کشور خبر داد و گفت: دولت دیگر به واحدهای جدید، آرد یارانهای اختصاص نمیدهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۸ هزار واحد نانوایی یارانهای و ۱۵ هزار واحد آزادپز در کشور فعال هستند گفت:واحدهای یارانهای در صورت تمایل یا استقرار در مناطق مرفه میتوانند بهصورت اختیاری به آزادپز تغییر وضعیت دهند.
رئیس کارگروه آرد و نان افزود: احداث نانوایی در کشور تنها در دو قالب یارانهای و آزادپز امکانپذیر است، اما دولت برای تأسیس واحدهای جدید آرد یارانهای اختصاص نمیدهد مگر در مناطق خاص همچون شهرکهای تازهتأسیس، که این اتفاق می افتد.
یارانه سنگین آرد و نان؛ رضایت اندک مردم و تولیدکنندگان
وی با اشاره به پرداخت سالانه ۲۵۰ همت یارانه برای آرد و نان گفت: علیرغم این حجم از یارانه، نه مردم، نه تولیدکنندگان نان و نه دولت از وضعیت موجود رضایت ندارند.
کرمی افزود: از میان ۹۸ هزار نانوایی یارانهای کشور، ۳۳ درصد نان لواش، ۱۲ درصد سنگک و بقیه بربری و تافتون تولید میکنند.،با وجود پرداخت یارانه گسترده، همچنان مشکل کیفیت نان و دورریز بالای آن پابرجاست.
قیمت دستوری نان و تأثیر بر کیفیت تولید
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تا زمانی که قیمت نان در کشور بهصورت دستوری تعیین شود و بر اساس آنالیز قیمت تمامشده نباشد، مشکلات موجود ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: قیمت واقعی نانهای لواش، بربری، سنگک و تافتون بالاتر از نرخ مصوب است، اما دولت با تخصیص یارانه آرد، نرخ نان را به شکل دستوری تعیین میکند؛ عاملی که بهطور مستقیم بر کیفیت تولید تأثیر میگذارد.