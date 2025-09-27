تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0648 \u0637\u0648\u0627\u0626\u0641 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0636\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u062a \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n