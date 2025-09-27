باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم

مردم لبنان برای اعلام وفاداری و بزرگداشت یاد سید حسن نصرالله در نخستین سالگرد شهادتش، در مکانی که وی به شهادت رسید، تجمع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله مراسمی با حضور اقشار و طوائف مختلف لبنان در محل شهادت ایشان در ضاحیه بیروت برگزار شد.

مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله امروز در شهرهای مختلف این کشور برگزار می شود.

 

مطالب مرتبط
تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
young journalists club

تظاهرات لبنانی‌ها در حمایت از سلاح مقاومت + فیلم

تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
young journalists club

لبنان آماده برگزاری اولین مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله + فیلم

تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
young journalists club

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
۲۰۷۱

جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
رسوایی، انزوای جهانی و جنایت علیه انسانیت، تنها دستاورد صهیونیست‌ها! + فیلم
۵۵۳

رسوایی، انزوای جهانی و جنایت علیه انسانیت، تنها دستاورد صهیونیست‌ها! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم
۵۴۴

نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
۴۲۶

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
ترامپ دستور فروش تیک‌تاک را امضا کرد + فیلم
۴۲۱

ترامپ دستور فروش تیک‌تاک را امضا کرد + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.