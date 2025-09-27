باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش - زریر صالح پور صبح شنبه با اشاره به فعالیت ۲۱۲ رشته آموزشی در استان افزود: ۳۳ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۲ رشته در مقطع دکتری تخصصی فعال هستند. همچنین حدود ۴۰۰ دانشجوی دکتری و ۱۴۰۰ دانشجوی ارشد در حال تحصیلاند.
صالحپور با بیان اینکه اکثریت رشتهها در حوزه علوم انسانی و سپس فنی و مهندسی هستند، گفت: در رشتههای پزشکی نیز در بخشهای مامایی، پرستاری و پیراپزشکی در واحدهای یاسوج و گچساران دانشجو داریم.
رئیس دانشگاه آزاد استان با اشاره به فعالیت ۲۰۰ عضو هیئت علمی تماموقت، ۵۰ عضو پارهوقت و جمعی از اساتید حقالتدریس، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی بخش بزرگی از بار آموزش عالی استان را بر دوش دارد و با بودجه خودگردان اداره میشود.
وی از پیشبینی جذب هزار دانشجو در سال مالی جدید خبر داد و گفت: در نیمسال اول مهرماه ۶۰۰ نفر و در نیمسال دوم ۴۰۰ نفر جذب خواهیم داشت. همچنین پرونده ۱۸ رشته جدید در سازمان مرکزی در حال بررسی است.
صالحپور با اشاره به برنامههای درآمدزایی غیرشهریهای در قالب سند تحول دانشگاه، افزود: در بودجه سال جاری، جذب ۶۵ میلیارد تومان از منابع غیرشهریهای پیشبینی شده است.
وی با اشاره به حضور دو عضو هیئت علمی استان در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان، گفت: با وجود محدودیتهای نیروی انسانی و اداری، تلاش داریم خدمات آموزشی را با کیفیت مطلوب به دانشجویان ارائه کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دغدغههای دانشجویان در حوزه خدمات رفاهی و آموزشی گفت: دانشجویان انتظار دارند امورشان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و ما نیز متعهد شدیم که در چارچوب ضوابط قانونی، پاسخگویی سریع و مؤثر داشته باشیم.
وی افزود: مشکلاتی که دانشجویان مطرح میکنند شامل خدمات آموزشی، بوفه، ایاب و ذهاب، سایبان، آبسردکن، سرویسهای بهداشتی، غذای گرم و نوشیدنیهای سرد و گرم است. تلاش کردهایم این کمبودها را تا حد امکان برطرف کنیم و رضایت نسبی حاصل شده است.
صالحپور با تأکید بر نقش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فضای دانشگاه ما انقلابی، اسلامی و معنوی است و در حوزههای تربیتی و فرهنگی پیشقدم بودهایم؛ از اردوهای جهادی گرفته تا مناسبتهای مذهبی و انقلابی.
وی اظهار داشت: با وجود محدودیتهای مالی و حقوق پایین، اساتید ما در تولید مقالات علمی و تربیت دانشجویان نقش مؤثری داشتهاند و در مناسبتهای فرهنگی نیز فعالانه حضور دارند.
رئیس دانشگاه آزاد استان از اعتماد خانوادهها به این دانشگاه تشکر کرد و گفت: دانشگاه آزاد یادمان شهید هستهای شهید تهرانچی است و ما این مسیر فرهنگی و علمی را با افتخار ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به مردمی بودن دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه را محدود به کلاس و کتاب نکردهایم؛ در حوزه صنعت، معیشت، نیروی انسانی و حل مسائل روز جامعه ورود کردهایم و تفاهمنامههایی با شهرکهای صنعتی، شهرداری و شورای شهر امضا کردهایم.
صالحپور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با شرکتهای دانشبنیان، فعالیتهای پژوهشی و ارتباط با صنعت، در مسیر حل مشکلات جامعه حرکت میکند و این فعالیتها با همراهی دانشجویان ادامه خواهد داشت.
آغاز سال تحصیلی در دانشگاه آزاد یاسوج با تأکید بر نقش علم در اقتدار ملی
همچنین مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در آیین نمادین آغاز سال تحصیلی واحد یاسوج، با اشاره به اهمیت علم در دنیای امروز، بر ضرورت ارتقای علمی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد غفاری، خاطرنشان کرد: دانشگاه باید مأمن رشد علمی، فرهنگی و معنوی باشد. طبق توصیههای اسلام و تأکیدات مقام معظم رهبری، ساختار دانشگاهی باید متناسب با علمسازی و قدرتآفرینی ارتقا یابد.
وی با اشاره به نقش علم در اقتدار ملی افزود: در دنیای امروز، کشورهایی که از نظر علمی قوی هستند، قدرت حاصل از علم را ابزار برتری خود قرار دادهاند. ما قصد سلطه نداریم، اما باید آنقدر قوی باشیم که زیر سلطه نرویم.
غفاری با تأکید بر ظرفیتهای دانشگاه آزاد یاسوج گفت: این واحد با بیش از ۸ هزار دانشجو در مرکز استان و حدود ۱۵ هزار دانشجو در سراسر استان، بهعنوان پرجمعیتترین دانشگاه استان، فعالیت خود را در رشتههای مختلف آغاز کرده است.
مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد استان همچنین اظهار داشت: با بهرهگیری از آزمایشگاههای مجهز، اساتید مجرب، فضای امن و فرهنگی، تلاش داریم محیطی فرحبخش و آیندهنگر برای دانشجویان فراهم کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای فرهنگی دانشگاه گفت: در سال جدید، برنامههای متنوعی در حوزه مهارتافزایی، توانمندسازی، اردوهای دانشجویی، کارگاههای تخصصی و کرسیهای آزاداندیشی اجرا خواهد شد تا دانشجویان نه تنها برای امتحان، بلکه برای زندگی آماده شوند.
حجتالاسلام غفاری خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی حلقهای میان علم و جامعه است. ما وظیفه داریم دانشجویان را در مسیر عزت علمی، فرهنگی و ملی هدایت کنیم و رضایت خانوادهها و اساتید را بیش از گذشته جلب نماییم.