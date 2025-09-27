مذاکرات پرسپولیس و بازیکن ایرلندی به بن بست رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس که در چند روز گذشته با جمال لوئیس بازیکن ایرلندی مذامراتی را انجام داده بود و این بازیکن در تست‌های پزشکی هم حضور پیدا کرده بود برای جذب این بازیکن به درب بسته خورد.

گفته می‌شود جمال لوئیس رقم قرارداد خود را افزایش داده است و پرسپولیسی‌ها از جذب این بازیکن منصرف شدند.

حساسیت و وسواس وحید هاشمیان در جذب ۲ بازیکن خارجی زمان زیادی را برای این تیم از دست داده است و هنوز در پست دفاع چپ و مهاجم موفق به جذب بازیکن خارجی نشده‌اند.

برچسب ها: پرسپولیس ، نقل و انتقالات
تبادل نظر
