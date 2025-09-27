اتصال منازل و کسب و کارها به فیبر نوری از ۱۰۰ درصد عبور کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اتصال منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون خبر داد و گفت: توسعه ارتباطات ثابت و فیبر نوری به عنوان یکی از محورهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، به طور جدی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی روز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند افزود: یکی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، دسترسی به پیشرفت اقتصادی هشت درصد در بخش‌های مختلف است که ۳۵ درصد از آن سهم بهره‌وری است که با فناوری و هوشمندسازی در صنایع و معادن رقم خواهد خورد.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی به‌ویژه در بخش معادن می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و تولید در کشور شود و در همین راستا برنامه‌هایی برای هوشمندسازی این معادن داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به تلاش‌های جهادی و میدانی خانواده ارتباطات در جنگ ۱۲ روزه اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی و شرایط اضطراری که کشور با آن مواجه بود، همکاران ما در وزارت ارتباطات توانستند ارتباطات را پایدار نگه دارند تا مردم در سراسر کشور از احوال یکدیگر مطلع شوند و امنیت روانی در جامعه حفظ شود.

وی با اشاره به شرایط سخت جنگ تحمیلی و جابه‌جایی جمعیت‌های وسیع از کلان‌شهرها به شهرهای مسافرپذیر، یادآور شد: در چنین شرایطی یکی از مسئولیت‌های سنگین ما در وزارت ارتباطات حفظ پایداری ارتباطات بود. در شهرهایی که تعداد جمعیت بیشتری داشتند، زیرساخت‌های ارتباطی بیشتر توسعه پیدا کرده بود، اما به دلیل جابه‌جایی جمعیت و شرایط جنگی، برخی از مناطق نیازمند توسعه زیرساخت‌های جدید و فوری بودند.

هاشمی ادامه داد: در این مدت، پست‌های داخلی بدون تأخیر تحویل مردم شد و مرسوله‌هایی که به خارج از کشور ارسال شده بود نیز به‌صورت ویژه پیگیری شد تا امنیت روانی مردم حفظ شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همدلی و وفاق بی‌سابقه میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در دوران دولت چهاردهم یاد کرد و افزود: در این مدت، وفاق و همکاری بسیار خوبی بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران شکل گرفت که این همکاری در شرایط بحرانی به شدت به ما کمک کرد تا بتوانیم ارتباطات را پایدار نگه داریم و این همدلی در واقع یکی از عوامل مهم در موفقیت اقدامات وزارت ارتباطات در این مدت بوده است.

وی گفت: یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند کشور در این دوره، پرتاب ماهواره ناهید ۲ به فضا بود که با موفقیت مراحل ارزیابی خود را پشت سر گذاشت و توانمندی‌های علمی و فناوری کشور را به نمایش گذاشت.

هاشمی در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی خراسان جنوبی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این استان پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی حاصل شده است و در این سفر، ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که این اقدام در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم استان است.

وی اضافه کرد: هدف ما این است که تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را با شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم تا مردم از خدمات دولت، آموزش و سلامت بهره‌مند شوند و این پروژه‌ها به‌ویژه در شرایط خاص خراسان جنوبی، که پهنه‌ای وسیع دارد، بسیار حائز اهمیت است.

 ارائه خدمات دولت الکترونیکی از طریق سکوهای داخلی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم

سید ستار هاشمی روز شنبه در حاشیه دیدار با دانشگاهیان خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پروژه توسعه فیبر نوری در کشور، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته تمرکز کشور عمدتاً بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطات سیار بوده که این امر با توجه به محدودیت‌های طیف فرکانسی، منجر به کاهش کیفیت ارتباطات شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد نسبت استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه سیار به ثابت، حدود ۳۰ به ۷۰ به نفع ارتباطات ثابت است، در حالی که در کشور ما این نسبت کاملاً معکوس است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر همین اساس، وزارت ارتباطات با یک رویکرد تحولی، توسعه ارتباطات ثابت و اتصال منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است و طرح‌های تشویقی لازم برای اپراتورها و کاربران نهایی نهایی و تصویب شده و این پروژه اکنون در حال اجراست.

تمرکز بر شهرها؛ بهره‌گیری از فیبر در روستاها

وی درباره توسعه این پروژه در مناطق روستایی نیز گفت: تمرکز اصلی ما در فاز نخست، بر شهرها و کلان‌شهرها است که نیاز بیشتری به زیرساخت‌های پرسرعت دارند و با این حال، در روستاها نیز تلاش داریم با استفاده از ظرفیت فیبر، کیفیت و سرعت ارتباطات را ارتقا دهیم.

هاشمی با اشاره به نقش سکوهای داخلی در خدمت‌رسانی به مردم تصریح کرد: در شرایط خاص و زمان جنگ رسانه‌ای، حمایت ویژه‌ای از سکوهای داخلی داشتیم و این حمایت‌ها تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، یکی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم، ارائه خدمات دولت الکترونیکی از طریق سکوهای داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این روند آغاز شده و برخی خدمات مانند ارائه ارز به زوار اربعین، نسخه الکترونیک سلامت و خدمات پستی هم‌اکنون از طریق این سکوها در حال ارائه است.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی مختلف نیز به‌تدریج در حال انتقال خدمات خود به این بستر هستند تا مردم بتوانند نیازهای روزمره خود را از طریق سکوهای داخلی و با کیفیت مناسب دریافت کنند.

نسل پنجم تلفن همراه در مسیر توسعه

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نسل پنجم تلفن همراه (۵G) گفت: پس از مدت‌ها انتظار، نهایت در دولت چهاردهم مزایده فرکانس‌های مورد نیاز نسل پنجم برگزار و به نتیجه رسید.

وی عنوان کرد: اپراتورهای اصلی کشور که برنده این مزایده شده‌اند، در حال تأمین تجهیزات لازم هستند و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، مردم بهبود قابل‌ملاحظه‌ای را در کیفیت اینترنت و ارتباطات تجربه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر برنامه‌ریزی جدی برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت در کشور بیان کرد: پروژه توسعه فیبر نوری و بهره‌برداری از نسل پنجم تلفن همراه دو محور کلیدی هستند که آینده ارتباطات کشور را متحول خواهند کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: هوشمندسازی ، معادن
خبرهای مرتبط
هزینه کرد ۱۰۴ میلیارد تومان مالیات دریافتی در ۲۶ طرح استانی 
تزریق ۸ میلیارد تومان اعتبار به حوزه اردویی و هوشمندسازی آموزش و پرورش نهبندان
واریز بیش از ۱۹۲ میلیارد مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
شهروند ایرانی
۱۵:۴۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
جناب وزیر محترم سلام
خسته نباشید
آیا آمار های شما درست است یاخیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من دررشت زندگی می کنم. اما هم تلفن های ماراقطع کردند وکسی پاسخگو نیست (به علت سرقت تجهیزات؟؟؟؟؟آیا دزد کابل رامی برد یا باکس های بی ارزش را؟؟؟؟) ودر دوکوچه بالاتر اصلا زیرساخت ( ازوسط محله به بعد کابل کشی صورت نگرفته است)وجود ندارد آنجا هم بیش از دوماه هست که تلفن ها قطعند و
کسی پاسخگو نیست.اما انصافا قبض تلفن همچنان صادر می شود وچشمان ما بادیدن هزینه های آن پرفروغ می شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
پس چرا نصف تهران وای فای نداره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
ما یکی از شهرستان های استان خوزستان هستیم تا آنجایی که میتوان قضاوت کرد میزان توسعه فیبرنوری در حد بیست تا سی درصد می توان گفت انجام شده و با توجه به روندی که در پیش هست طی پانزده تا بیست سال آینده امکان طرح فیبر نوری کامل گردد !!
حالا اینگونه درصد دادن در توسعه فیبر نوری کشور یکی ا ز عجایب روزگار در دولت اصلاحات است که مانند سایر فعالیت هایشان که در ظاهر چیزی برای گفتن نیست و وجود ندارد ... !!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد حسین
۱۴:۳۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
بله قبلا صد تا خونه داشتن الان رشد صد درصدی داشته شده دویست تا خونه ایشالا تا دولت 140 ام کل کشور فیبر دار میشه عجله نکنید.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
میشه بفرمایید این صد درصد کجا بوده
ما که نداریم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اینترنت وای فای بمراتب از اینترنت موبایل مهمتره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
nader
۱۳:۱۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
منظور وزیر درصد رشد انجام کار بوده . چرا جوری تیتر می زنید که ذهنیت منفی ایجاد کنه
۰
۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
مجید
۱۳:۰۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
من ک تو دل تهرانم فیبر نوری ندارم.. فقط چند بخش محدود.. با وجودی ک میگن تو منطقه ۵ فیبر هست.. اما پوشش خیلی کمه ..
۰
۲
پاسخ دادن
اتصال منازل و کسب و کارها به فیبر نوری از ۱۰۰ درصد عبور کرد
سرشماری زنبورستان‌ها در سربیشه آغاز می‌شود
۴۹۰ میلیارد تومان، ارزش طرح‌های افتتاحی در سفر وزیر ارتباطات به خراسان جنوبی
ایران جان برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه بوم‌گردی در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
ایران جان برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه بوم‌گردی در خراسان جنوبی
اتصال منازل و کسب و کارها به فیبر نوری از ۱۰۰ درصد عبور کرد
۴۹۰ میلیارد تومان، ارزش طرح‌های افتتاحی در سفر وزیر ارتباطات به خراسان جنوبی
سرشماری زنبورستان‌ها در سربیشه آغاز می‌شود