باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک گزارش خبری حاکی از آن است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کرده‌اند تا درباره پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه گفت‌و‌گو کنند.

سازمان پخش اسرائیل گزارش داد که ویتکاف و کوشنر برای نخست وزیر اسرائیل روشن کرده‌اند که ترامپ خواهان پایان دادن به این جنگ ویرانگر است.

این سازمان اعلام کرد که این سه نفر همچنین درباره تغییراتی که نتانیاهو در طرح جدید می‌خواهد، گفت‌و‌گو کردند. هدف از این دیدار، دستیابی به اجماع پیش از دیدار بین نتانیاهو و ترامپ در روز دوشنبه بوده است.

رئیس جمهور آمریکا در پستی در کانال رسانه اجتماعی خود گفت: «مذاکرات فشرده‌ای به مدت چهار روز در جریان بوده است» و حماس «از این گفت‌و‌گو‌ها کاملاً آگاه است».

منبع: الجزیره