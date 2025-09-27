باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» بامداد امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ پیش از ترک نیویورک به مقصد تهران، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه جهان معطوف به برگزاری هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، حضور و سخنرانی در این مجمع فرصتی بود که ما مواضع خود را بیان کنیم. تلاش کردیم که صدای مظلومیت مردم و شهدای کشور و حقانیت کشورمان را بیان کنیم.
رئیسجمهور افزود: در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارها و گفتوگوهای بسیار خوبی با رئیسجمهور فرانسه و روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای فنلاند، سوئیس، نروژ، عراق، بولیوی و رئیس شورای اروپا داشتیم. مواضع و دیدگاههای خود را بیان کردیم و درمورد برنامه هستهای و نحوه تعاملات خود سخن نیز گفتیم.
وی ادامه داد:با طرفهای اروپایی به نتیجه رسیدیم، اما نگاه آمریکا چیز دیگری است و طبیعی است که درخصوص مکانیسم پسگشت به تفاهمی نرسیدیم چرا که درخواست آمریکاییها غیرقابل قبول است و میخواهند تمام اورانیوم غنی شده خود را به آنها بدهیم و در عوض آنها به ما سه ماه فرصت بدهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
پزشکیان تصریح کرد: آنها چند ماه دیگر درخواست دیگری مطرح و خواهند گفت که میخواهیم اسنپبک را آغاز کنیم. اگر قرار باشد، بین خواسته غیرمنطقی آنها و اسنپبک یکی را انتخاب کنیم، آن اسنپ بک خواهد بود که با وجود آن نیز تمام مشکلات خود را حل خواهیم کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه درصورت فعال شدن اسنپبک تمهیدات لازم اندیشیده شده است، گفت: با توجه به ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای بریکس و شانگهای داریم، و همچنین مردم عزیز ایران که به کشور و تمامیت ارضی و عزت و سربلندی خود اعتقاد و باور دارند، از این وضعیت خارج خواهیم شد.
نهضت نفرت از رژیم صهیونیستی شکل گرفته است
وی تاکید کرد: اقدامات اسرائیل و پشتیبانی که آمریکا از آن میکند برای تمام آزادگان عالم، جز نفرت چیزی به دنبال ندارد و این روند در گفتوگوهای بینالمللی شکل گرفته است و امیدواریم که نهضت نفرت مردم جهان از اسرائیل به سرعت آثار خود را نمایان کند.
پزشکیان در ادامه به دیدارها، گفتوگوها و جلسات برگزار شده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اشاره و تصریح کرد: تلاش کردیم از طریق دیپلماسی، سیاست و سلامت فعالیتهای هستهای کشورمان را به گوش افراد برسانیم و اعلام کنیم که ایران به دنبال سلاح هستهای نیست و آنچه اسرائیل و آمریکا میگویند نمایشی است برای متهم کردن ایران.
ایران به دنبال سلاح هستهای نبوده، نیست و نخواهد بود
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نبوده، نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: این دستور و فتوای رهبر انقلاب است. ممکن است برخی در ایران به دنبال ذهنیتهای دیگری باشند، اما دکترین عملیاتی و آنچه باید اجرا شود، بیانات و سیاست رهبر انقلاب است که ما در مسیر آن حرکت خواهیم کرد.
وی درخصوص تصمیم ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: در ضمن اینکه جلسات را برگزار کردیم، تیم سیاست خارجی ما و دکتر عراقچی با نمایندگان کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا کشورهای اسلامی جلسات متعددی برگزار کردند و در نهایت اینگونه نیست که آسمان به زمین بیاید و ما تسلیم شویم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر ضعیف باشیم ما را خرد خواهند کرد، گفت: باید تلاش کنیم قدرت خود را در تمام زمینهها از ارتباطات با یکدیگر گرفته تا مسائل علمی و فرهنگی افزایش دهیم و اگر قدرت پیدا کنیم و با هم وحدت و انسجام داشته باشیم، باکی از این بحرانها نیست. روندی است که باید طی شود و حقانیت نظام جمهوری اسلامی این است که ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم و اینها به دنبال ایجاد واهمه از جهان هستند.
پزشکیان در پایان تاکید کرد: آنکه جهان و منطقه را به سوی خونریزی میبرد، صهیونیستها هستند. روشن است که چه فجایعی در غزه، فلسطین، لبنان و سایر کشورها به بار آوردهاند که متاسفانه دنیا نظارهگر آن است و کسانی که پشتیبان این اقدامات شنیع هستند به مرور منزویتر خواهند شد و تاریخ و آینده در رابطه با این جنایات قضاوت محکم و مناسبی خواهد داشت که از اینها به جز زشتی و پلیدی به جا نخواهد ماند.
منیع: ایرنا