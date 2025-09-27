روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مردم آبادان و رزمندگان حاضر در عملیات شکست حصر آبادان در تاریخ ۶۹/۷/۴ فرمودند: روزی که آن جنگ خونین، در حول‌وحوش جزیره آبادان واقع شد و جوانان رزمنده ما، همین‌طور مثل ستاره‌های فروزانی که ساقط بشوند، در بهمنشیر می‌افتادند و شهید میشدند، امّا برنمی‌گشتند و می‌رفتند، تا دشمن را نابود کردند و سرش را به سنگ کوبیدند و جزیره آبادان را فتح کردند و محاصره را شکستند و دشمن را عقب راندند، چیزی که برای این جوانان و این رزمندگان مطرح نبود، جانشان بود. این‌طوری می‌شود به هدف‌های بزرگ رسید. این‌طوری می‌شود شرّ استکبار را کم کرد. این‌طوری یک ملّت، زندگی راحت و شرافتمندانه را برای خود فراهم می‌کند.