باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز سیمافیلم، در خصوص تعداد سریال‌های دوربین‌روشن این روزها توضیح داد: اکنون ۱۶ سریال در حال تولید هستند و تصویربرداری آن‌ها انجام می‌شود. تعدادی سریال در مرحله پس‌تولید نیز وجود دارد که شامل هفت سریال در ژانرهای مختلف می‌شود و تصویربرداری آن‌ها به پایان رسیده است و منتظر آنتن و جدول پخش هستند. حدود ۹ سریال نیز در مرحله پیش‌تولید قرار دارند و با طی شدن فرایند تولیدشان، به شروع فیلم‌برداری می‌رسند.

مهدی نقویان ضمن اعلام این خبر افزود: ازجمله سریال‌های در حال تولید سیمافیلم می‌توان از «شیرعلی مردان خان»، «دو نیمه ماه»، «سرباز کوچک امام»، «گذرگاه»، «روشنایی شب»، «الگوریتم»، «ساحره»، «بیگانگان»، «ملک‌آباد»، «امیدواران»، «پسته خندان»، «سبزواران»، «شش ماهه»، «اسباب زحمت»، «موسی کلیم‌الله» و «سلمان» یاد کرد.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون سریال‌هایی برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در حال تولید هستند. اتفاقات ویژه‌ای در تولیدات سیمافیلم رقم خورده است و برخی اخبار هنوز قطعی نشده، اما قطعا برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان به‌عنوان دو بازه زمانی طلایی شاهد سریال‌های خوبی خواهیم بود.

رئیس مرکز سیمافیلم ادامه داد: اسفند ماه 1404 کاملا به آثار ماه رمضانی اختصاص می‌یابد و بعد از آن سریال‌های عید نوروز روانه آنتن می‌شوند که در کل شامل شش سریال خواهد بود و کارگردان‌های خوبی نیز در این تولیدات مشارکت داشته‌اند.

نقویان در مورد آخرین اخبار از سریال «شش ماهه» به کارگردانی مهران مدیری نیز توضیح داد: این اثر اکنون در حال تولید است و هنوز برای جدول پخش و زمان آن تصمیم‌گیری نشده، اما بیش از ۵۰ درصد سریال فیلم‌برداری شده است.

وی افزود: مخاطبان نباید به اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌شود اتکا کنند، چراکه اغلب آن‌ها موثق نیست. تنها خبرهایی که از سیمافیلم منتشر می‌شود، زمان دقیق پخش تولیدات را مشخص می‌کند.

رئیس مرکز سیمافیلم اضافه کرد: تولید سریال «موسی کلیم‌الله» نیز از زمان نسخه سینمایی و نمایش در جشنواره متوقف نشده و شیوه تولید آن و طراحی جلوه‌های بصری ویرچوال و ویژوال به گونه‌ای است که ساخت سریال ادامه داشته است. بازیگران این سریال نیز این روزها مقابل دوربین رفته‌اند و اخیرا ساخت این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، رسما با حضور رئیس صداوسیما در پشت صحنه کلید خورده است.

نقویان در خصوص سریال‌های دفاع مقدسی سیمافیلم نیز بیان کرد: سریال «پسران هور» ازجمله محصولات ویژه این ژانر است. «اشک هور» نسخه سینمایی این مجموعه تلویزیونی بود. این مجموعه تلویزیونی به‌زودی روانه آنتن می‌شود.