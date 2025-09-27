باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - اقبال خانی رویکرد اصلی در فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی غنی سازی، اوقات فراغت دانش آموزان با نیازهای ویژه در تابستان ۱۴۰۴ را آموزش مهارت‌های زندگی با محوریت تربیت بدون توقف و رشد وتعالی دانش آموزان در پرتو همکاری نهادهای تربیتی و مشارکت مردم عنوان کرد.

وی تلاش در جهت تحقق شعار هر خانه یک پایگاه تابستانی با رویکرد آموزش وتوسعه مهارت ها را محور اصلی فعالیت ۱۹ پایگاه تابستانی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با نیازهای ویژه استان در تابستان جاری عنوان کرد.

خانی گفت: این پایگاه ها به صورت متمرکز در مدارس استثنایی سطح استان وغیر متمرکز در مراکز وابسته به اداره کل بهزیستی، سالن های ورزشی،کانون‌های پرورش فکری کودکان ونوجوانان، مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای وهیأت‌های ورزشی جانبازان ومعلولین، نابینایان وناشنوایان در راستای کیفیت بخشی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با نیازهای ویژه دایر شد.

وی از مجموعه برنامه‌های اوقات فراغت به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد تربیتی نام برد و افزود: در این پایگاه‌ها رشته های ورزشی، قرآنی، هنری، مشاغل وبرنامه‌های فوق برنامه آموزشی به دانش آموزان با نیازهای ویژه (مدارس استثنایی) و تلفیقی فراگیر (مدارس پذیرا ) ارائه شد.

خانی خاطر نشان کرد: با تقویت مهارت های این دانش آموزان صرفنظر از محدودیت آنها می توان ظرفیت های ارزشمندی را در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی ،هنری را در آنان شناسایی ودرجهت تقویت آن گام برداشت.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان تقویت هویت ملی ودینی، ایجاد شور ونشاط، شناسایی وهدایت استعدادها، پرورش خلاقیت و آموزش مهارت های فردی واجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه را از مهم ترین برنامه ها ی این پایگاه ها عنوان کرد و گفت: غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان فرصت‌های بزرگ یادگیری، تربیت تمام ساحتی و رشد همه جانبه آنان را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برنامه های غیررسمی وبدون اجبار تاثیری به مراتب بیشتر درروند تقویت و پیشرفت دانش آموزان دارد، افزود:فعالیت‌های تابستانی یکی از بسترهای اصلی شناسایی و هدایت استعدادها ومهارت های دانش آموزان، تثبیت یادگیری و ارتقاء مهارت های فردی واجتماعی دانش آموزان است.