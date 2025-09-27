معاون وزیر علوم: هیچ دانشجوی اخراجی نداریم

رییس سازمان امور دانشجویان گفت: در حال حاضر هیچ دانشجوی اخراجی نداریم، به طور کلی فقط ۲ دانشجوی اخراجی داشتیم که پرونده یکی از آنها به دیوان عدالت اداری رفته و حکم این دانشجو نقض شده و دانشجوی دیگر هم مراجعه نکرده و گمان می‌شود به خارج از کشور رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اخیرا وزیر علوم حسین سیمایی صراف وزیر علوم در نشستی خبری در تاریخ ۲۹ شهریور ماه اعلام کرد همه دانشجویان تعلیق شده به تحصیل بازگشته‌اند و تمام پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ بسته شده است همچنین وزیر علوم در این نشست خبری بیان کرد که کسانی که از دانشگاه اخراج شده و از تحصیل محروم شدند ۳۰۰ نفر بودند که همه بازگشته‌اند در برخی از این موارد، این محرومیت در سنوات تحصیلی آنها لحاظ شده بود و، چون نتوانستند در مهلت قانونی تحصیل خود را به پایان برسانند به علت پایان یافتن این سنوات از تحصیل اخراج شده بودند.

اما چند روزی است که در فضای مجازی مواردی به چشم می‌خورد که دو دانشجو برای بازگشت به تحصیل با چالش مواجه شده‌اند در این راستا، سعید حبیبا؛ رییس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به این سوال که آیا همه دانشجویانی که در سال ۱۴۰۱ تعلیق شده بودند به دانشگاه بازگشته‌اند یا خیر، بیان کرد: در حال حاضر ما هیچ مورد دانشجوی تعلیقی نداریم.

معاون وزیر علوم افزود: من هم مواردی در فضای مجازی دیدم و برای شفافیت مسئله می‌گویم که پرونده دانشجویانی که تعلیق شده بودند سال گذشته بررسی شد و برخی از دانشجویان زمانی به پرونده آنها رسیدگی شد که مجازات‌ها تمام شده بود و سوال این بود که که اگر دانشجویی، مجازاتی تحت عنوان تعلیقی با احتساب سنوات داده‌اند، شاید پرونده این دانشجو به اخراج آموزشی منجر شود.

رییس سازمان امور دانشجویان در ادامه افزود: ما اعلام کردیم این آمادگی را هم دانشگاه‌ها و هم سازمان امور دانشجویان دارند که پرونده این گروه از دانشجویان که دچار سنوات آموزشی منجر به اخراج می‌شوند را در اولویت و به صورت ویژه بررسی کنیم و سنوات‌هایی که قابل احتساب بوده است را غیر قابل احتساب کنیم تا دانشجویان بتوانند دوره تحصیل خود را ادامه بدهند و واحد‌های درسی خود را بگذرانند و دانشجو دچار مشکل نشود.

وی از دانشجویانی که مجازات تعلیق با احتساب سنوات دارند و برای بازگشت به دانشگاه دچار مشکل شده‌اند توصیه کرد به سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند تا مشکلات آنها به طور ویژه و در اسرع وقت بررسی و رفع شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: اخراج دانشجو ، سازمان امور دانشجویان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اندک مبلغ حق التدریس اساتید حق التدریس دانشگاه ملی مهارت پس از گذشت ۸ ماه پرداخت نمی شود
برنج ۸ ماه پیش کیلویی ۱۳۰ هزار تومان بود الان کیلویی ۳۰۰ هزار تومن هست تنها چیزی که نرفته بالا دستمزد هست
۰
۱
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
استاد اخراجی هم ندارید ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۴:۰۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
این ضعف شماست که اخراجی ندارید
این نشان میده که دانشگاه ها و وزارت علوم اینقدر بی در و پیکر هست که هرکی هرکار بخواد میتونه بکنه و هیچی هم توش نیست

نگید که توی دانشگاه ها خبری نیست و گل و بلبل هست که مردمخبر دازند و همخودتون میدونید

پس از بی عرضگی شماست که اخراجی ندارید
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
پس چرا قانون انضباطی می نویسید؟!!
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
چرا کشور ما اقدر دزد قاچاقچی دار پرورش میده
۰
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
مثه عربستان که ی دزدیییی نداره چون همشون پول نفت رو با هم مبخورن
۱
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کشور اگه کشور بود بابد به هر ايراني صد میلیون پرداخت کرد مثه عربستان
۱
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
نه بابا اخراج کنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
این که ضعفه اگر اخراجی ندارید یعنی اجازه دادین نمره بدن مگه میشه اخراجی برای نمره نداشته باشید؟ اخراجی برای موارد غیر درسی نمیدونم ولی درسی باید داشته باشید چه بسا همین نمره دادن ها باعث ورود با پارتی کارکنان و مدیران بی کفایت در ادارات و شرکتها میشوند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
حرف حق - فارغ التحصیلان علمی کاربردی از همون کارمندان بیسواد و بی عرضه هستند
