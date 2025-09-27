معاون وزیر علوم: هیچ دانشجوی اخراجی نداریم

باشگاه خبرنگاران جوان - اخیرا وزیر علوم حسین سیمایی صراف وزیر علوم در نشستی خبری در تاریخ ۲۹ شهریور ماه اعلام کرد همه دانشجویان تعلیق شده به تحصیل بازگشته‌اند و تمام پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ بسته شده است همچنین وزیر علوم در این نشست خبری بیان کرد که کسانی که از دانشگاه اخراج شده و از تحصیل محروم شدند ۳۰۰ نفر بودند که همه بازگشته‌اند در برخی از این موارد، این محرومیت در سنوات تحصیلی آنها لحاظ شده بود و، چون نتوانستند در مهلت قانونی تحصیل خود را به پایان برسانند به علت پایان یافتن این سنوات از تحصیل اخراج شده بودند.

اما چند روزی است که در فضای مجازی مواردی به چشم می‌خورد که دو دانشجو برای بازگشت به تحصیل با چالش مواجه شده‌اند در این راستا، سعید حبیبا؛ رییس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به این سوال که آیا همه دانشجویانی که در سال ۱۴۰۱ تعلیق شده بودند به دانشگاه بازگشته‌اند یا خیر، بیان کرد: در حال حاضر ما هیچ مورد دانشجوی تعلیقی نداریم.

معاون وزیر علوم افزود: من هم مواردی در فضای مجازی دیدم و برای شفافیت مسئله می‌گویم که پرونده دانشجویانی که تعلیق شده بودند سال گذشته بررسی شد و برخی از دانشجویان زمانی به پرونده آنها رسیدگی شد که مجازات‌ها تمام شده بود و سوال این بود که که اگر دانشجویی، مجازاتی تحت عنوان تعلیقی با احتساب سنوات داده‌اند، شاید پرونده این دانشجو به اخراج آموزشی منجر شود.

رییس سازمان امور دانشجویان در ادامه افزود: ما اعلام کردیم این آمادگی را هم دانشگاه‌ها و هم سازمان امور دانشجویان دارند که پرونده این گروه از دانشجویان که دچار سنوات آموزشی منجر به اخراج می‌شوند را در اولویت و به صورت ویژه بررسی کنیم و سنوات‌هایی که قابل احتساب بوده است را غیر قابل احتساب کنیم تا دانشجویان بتوانند دوره تحصیل خود را ادامه بدهند و واحد‌های درسی خود را بگذرانند و دانشجو دچار مشکل نشود.

وی از دانشجویانی که مجازات تعلیق با احتساب سنوات دارند و برای بازگشت به دانشگاه دچار مشکل شده‌اند توصیه کرد به سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند تا مشکلات آنها به طور ویژه و در اسرع وقت بررسی و رفع شود.

منبع: ایرنا