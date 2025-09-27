باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو مهاجر در طول شب گذشته هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. مقامات فرانسوی روز شنبه اعلام کردند که حدود ۶۰ نفر دیگر نجات یافته‌اند.

این حادثه در جنوب سواحل نوفشاتل-هاردلو رخ داد، زمانی که حدود ۱۰۰ نفر سعی داشتند با یک قایق کوچک به انگلیس برسند.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه بر اساس داده‌های رسمی، این حادثه تعداد مرگ و میر ناشی از عبور از کانال مانش را در سال جاری به حداقل ۲۵ نفر می‌رساند.

از ژانویه، ۳۱۰۰۰ مهاجر با عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک به انگلیس رسیده‌اند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

طبق یک طرح اخیر فرانسوی-انگلیسی، انگلیس می‌تواند آنها را پس از ورود، در صورت عدم واجد شرایط بودن برای پناهندگی از جمله کسانی که از یک «کشور امن» برای رسیدن به سواحل انگلیس عبور کرده‌اند، بازگرداند.

در عوض، لندن تعداد مساوی از مهاجران فرانسوی را که احتمالاً درخواست پناهندگی آنها پذیرفته می‌شود، خواهد پذیرفت.

منبع: خبرگزاری فرانسه