هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و تلاش کشاورزان منطقه، پیشبینی میشود در سال زراعی جاری، میزان برداشت برنج از مزارع کشت مجدد و راتون شهرستان آمل با افزایش ۱۰ درصدی به ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تن برسد.
او با اشاره به اهمیت کشت مجدد و راتون در افزایش تولید برنج، افزود: کشت مجدد و راتون، از جمله روشهای نوین در تولید برنج است که با بهرهگیری از بقایای گیاه برنج پس از برداشت محصول اصلی، امکان تولید دوباره محصول را فراهم میکند. این روش، علاوه بر افزایش تولید، به کاهش هزینههای تولید و حفظ محیط زیست نیز کمک میکند.
هادیزاده در ادامه با اشاره به سطح زیر کشت برنج در شهرستان آمل، گفت: در سال زراعی جاری، ۲۱ هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان آمل به کشت مجدد و ۱۲ هزار هکتار به راتون اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی، ابراز امیدواری کرد با حمایتهای بیشتر از کشاورزان و توسعه روشهای نوین در تولید برنج، شاهد افزایش تولید و خودکفایی در این محصول استراتژیک باشیم.