باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه امروز در این احکام ابراهیم امامی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، عزیز حبیبی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار را به‌عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و لطیف جهانی معاون مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری را به‌عنوان دبیر ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته سیاسی منصوب کرد.

همچنین مهدی احمدی مدیرکل دفتر امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به‌عنوان رئیس کمیته امنیتی، سواد علیزاده مدیرکل حراست استانداری به‌عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات، شهریار شیری آراسته مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به‌عنوان رئیس کمیته بازرسی و امور حقوقی، غلامحسین غاربی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اردبیل به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و حسین بشیری مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت به‌عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند.

استاندار اردبیل بهنام محمدی معاضد مدیرکل امور اداری و مالی استانداری و وحید خلوصی مدیرکل ثبت احوال استان را به‌عنوان دیگر اعضای ستاد انتخابات استان منصوب کرد.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، همچنین همزمان با این انتخابات سراسری، ۲ انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در برخی مناطق کشور برگزار خواهد شد.

منبع: ایرنا