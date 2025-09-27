باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر در یک گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: سال گذشته ۴۰ فقره تصادف خسارتی، ۱۴۴ فقره تصادف جرحی و ۲ فقره تصادف فوتی مربوط به دوچرخهسواران در پایتخت به ثبت رسید این در حالی است که از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، ۲۹ فقره تصادف خسارتی، ۱۲۳ فقره تصادف جرحی و ۳ فقره تصادف فوتی رخ داده است؛ به این ترتیب، آمار فوتیهای دوچرخهسواران تنها در ۶ماهه نخست امسال از کل فوتیهای سال گذشته فراتر رفته است.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۶ آییننامه راهنمایی و رانندگی، دریافت گواهینامه تنها برای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری الزامی است و، چون دوچرخه وسیله نقلیه موتوری محسوب نمیشود، نیاز به گواهینامه ندارد با این حال، دوچرخهسواران در زمان رکاب زدن در معابر شهری «راننده» محسوب میشوند و مشمول تمام قوانین ترافیکی هستند و در مقابل، اگر دوچرخهسوار وسیله خود را در دست گرفته و پیاده حرکت کند، در حکم عابر پیاده خواهد بود.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: بارها مشاهده شده که دوچرخهسواران از عرض خیابان حتی روی خطکشی عابر پیاده در حال رکابزدن عبور میکنند و در این شرایط آنها عابر پیاده به شمار نمیآیند و همانند راننده مشمول قوانین و مسئولیتهای رانندگی هستند.
سرهنگ کشیر با اشاره به قوانین محدودکننده دوچرخهسواری ادامه داد: ماده ۱۶۷ آییننامه راهنمایی و رانندگی به صراحت اعلام میکند عبور موتورسیکلت، موتورگازی و دوچرخه از پیادهرو، بازار و نقاط شلوغ ممنوع است. همچنین طبق ماده ۲۰۵ همین آییننامه، تکیه دادن یا آویزان شدن دوچرخهسواران، اسکیتسواران و اسکوترسواران به وسایل نقلیه ممنوع بوده و با متخلفان برخورد میشود.
وی تصریح کرد: گاهی در حوادث رانندگی، مقصر اصلی عابر پیاده یا دوچرخهسوار بوده است حتی اگر دوچرخه نیاز به گواهینامه ندارد، اما در صحنه تصادف میتواند از سوی کارشناسان مقصر شناخته شود، بنابراین رعایت قوانین از سوی همه استفادهکنندگان از معابر الزامی است.
سرهنگ کشیر با اشاره به شروع سال تحصیلی و افزایش تردد در معابر هم گفت: همراهی شهروندان با پلیس در روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس قابل تقدیر است، اما با توجه به کوتاه شدن روز و تاریک شدن هوا در فصل پاییز، خانوادهها به ویژه سالمندان و دانشآموزان باید از پوششهای روشن و قابل رؤیت استفاده کنند تا در معرض خطر قرار نگیرند.
وی افزود: توصیه جدی پلیس به عابران این است که برای عبور از عرض خیابان از پلهای هوایی یا خطوط عابر پیاده استفاده کنند؛ در برخی حوادث اخیر، عابرانی که از بزرگراهها یا معابر اصلی بهصورت غیرمجاز عبور کردهاند، مقصر شناخته شدهاند و همین موضوع منجر به بروز تصادفات فوتی شده است.
سرهنگ کشیر اضافه کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نه تنها برای رانندگان خودرو و موتورسیکلت بلکه برای عابران پیاده و دوچرخهسواران نیز الزامی است و تنها در سایه فرهنگسازی و پایبندی به قوانین میتوان شهری ایمن و عاری از حوادث رانندگی داشت.