ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم نماینده تیم ملی تکواندو بانوان ایران در رقابت‌های قهرمانی چین خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان طی روز‌های دوم تا هشتم آبان ماه به میزبانی چین در شهر ووشی برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران در دو گروه بانوان و آقایان در این مسابقات شرکت می‌کنند. 

با صلاحدید کادر فنی تیم ملی بانوان ملیکا میرحسینی به عنوان نماینده تیم ملی تکواندوی ایران در وزن ۷۳- کیلوگرم به این دوره از رقابت‌ها اعزام خواهد شد تا بانوان ایران هفت نماینده در مسابقات جهانی داشته باشند.

برهمین اساس سعیده نصیری، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده و ملیکا میرحسینی ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.

مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان است، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی وی را یاری می‌کنند.

برچسب ها: تیم ملی تکواندو ، تکواندو قهرمانی
