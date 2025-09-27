پلیس دانمارک اعلام کرد پهپاد‌های ناشناس بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور مشاهده شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس دانمارک روز شنبه اعلام کرد پهپاد‌های ناشناس بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور مشاهده شده‌اند که جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از مشاهداتی است که مقامات دانمارکی آن را «حمله ترکیبی» نامیده‌اند.

سایمون اسکلسیار، افسر وظیفه با اشاره به پایگاه نظامی کاروپ به خبرگزاری فرانسه گفت: «می‌توانم تأیید کنم که حدود ساعت ۸:۱۵ بعد از ظهر (۱۸:۱۵ به وقت گرینویچ جمعه) حادثه‌ای داشتیم که چند ساعت طول کشید. یک تا دو پهپاد در بیرون و بر فراز پایگاه هوایی مشاهده شدند.»

وی گفت پلیس نمی‌تواند در مورد منشأ پهپاد‌ها اظهار نظر کند و افزود: «ما آنها را سرنگون نکردیم.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگ اوکراین ، پلیس دانمارک
خبرهای مرتبط
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
پلیس دانمارک: پهپادها بر فراز چهار فرودگاه مشاهده شدند
فرودگاه دانمارک پس از مشاهده مشکوک پهپاد بار دیگر تعطیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
منفور در زمین و آسمان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
چرخش به جنگ طلبی
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
تعطیلی ۵ اردوگاه در مرز پاکستان با افغانستان
آخرین اخبار
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین
بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران
آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به تمامیت ارضی افغانستان در دیدار سفیر طالبان با مقام چینی
مشاهده پهپاد‌های جدید بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک
دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
چرخش به جنگ طلبی
ونزوئلا خواستار حمایت از این کشور علیه تهدید آمریکا شد
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
وزیر خارجه امارات در دیدار با نتانیاهو در نیویورک خواستار پایان جنگ غزه شد
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
داعش مهار شده است
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ارسال کمک‌های بشردوستانه هند به افغانستان از مسیر چابهار
تعطیلی ۵ اردوگاه در مرز پاکستان با افغانستان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
منفور در زمین و آسمان
واکنش عراق به تهدید نتانیاهو علیه مقاومت این کشور
ناتوانی ناتو از سرنگونی پهپاد‌ها با موشک‌های گران‌قیمت