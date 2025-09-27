باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس دانمارک روز شنبه اعلام کرد پهپاد‌های ناشناس بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور مشاهده شده‌اند که جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از مشاهداتی است که مقامات دانمارکی آن را «حمله ترکیبی» نامیده‌اند.

سایمون اسکلسیار، افسر وظیفه با اشاره به پایگاه نظامی کاروپ به خبرگزاری فرانسه گفت: «می‌توانم تأیید کنم که حدود ساعت ۸:۱۵ بعد از ظهر (۱۸:۱۵ به وقت گرینویچ جمعه) حادثه‌ای داشتیم که چند ساعت طول کشید. یک تا دو پهپاد در بیرون و بر فراز پایگاه هوایی مشاهده شدند.»

وی گفت پلیس نمی‌تواند در مورد منشأ پهپاد‌ها اظهار نظر کند و افزود: «ما آنها را سرنگون نکردیم.»

منبع: خبرگزاری فرانسه